En iyi Genç Şef Gizem Öznacar!

İsviçre'de gastronomi (Mutfak sanatları akademisi) bölümünde eğitim gören üçüncü sınıf öğrencisi Gizem Öznacar, Genç Şef Olimpiyatı’nda İsviçre adına yarıştı, ‘En İyi Genç Şef Temsilci Ödülü’ aldı.

Hindistan’da beşincisi düzenlenen Genç Şef Olimpiyatı’nda, İsviçre’deki The Business & Hotel Management School’u (BHMS) İsviçre adına temsil eden Gizem Öznacar, beş gün süren olimpiyatlarda 54 ülkenin katılımcılarıyla yarıştı.

Gastronomi öğrencisi Gizem Öznacar’a bu zorlu süreçte, aynı okuldan yönetici şef ve mutfak programı lideri olan Shaun Leonard da eşlik etti.

Okulu tarafından İsviçre’yi temsil etmesi için seçilen Öznacar, Genç Şef Olimpiyatı’nda,‘En İyi Genç Şef Temsilci Ödülü’, aldı.