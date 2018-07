En İyi Genç Şarkı Yazarı Bebe Rexha

Ersin Kaşif

Söz yazarlığı yanında dünyaca ünlü bir şarkıcı olarak da tanınan bu güzel kızın yaşamından biraz bahsedelim. Şarkıcı ve söz yazarı Bleta “Bebe” Rexha, 30 Ağustos 1989 yılında Brooklyn’de dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan şarkıcının babası Flamur Rexha, 21 yaşındayken Amerika’ya göç etti ve annesi ile orada tanıştı. Arnavutça’da ‘Bleta‘ bombus arısı demek, ancak güzel şarkıcı ilerleyen zamanlarda adını ‘Bebe’ olarak kısalttı ve sahne adı olarak kullanmaya başladı. İlkokulda dokuz yıldan fazla bir süredir trampet çaldı, sonra kendi kendine gitar ve piyano öğrendi. Totenville Lisesinde daha fazla müzikal olarak kendisini geliştirdi. Koroya katıldı ve sesinin koloratura soprano olduğunu keşfetti. Çok genç yaşlarda, ‘Grammy Günü’ etkinliği için bir şarkı yazıp söyledi. Rexha o etkinlikte 700 rakibini eleyerek ‘En İyi Genç Şarkı Yazarı’ seçildi. Sonucunda ise New York’taki şarkı yazma sınıflarında eğitim görme hakkı elde etti. Selena Gomez, Nick Jonas, Nikki Williams, Tinashe gibi isimler için şarkı yazdı. Ayrıca 2013 yılında Warner Bros. ile plak anlaşması imzaladı. 2015 yılında I Don’t Wanna Grow Up isimli ilk mini albümünü çıkardı ve “I Can’t Stop Drinking About You” şarkısı ise Billboard listelerinde büyük başarı yakaladı. Martin Garrix ile ”In The Name Of Love” Louis Tomlinson ile ”Back To You”, Lil Wayne ile The Way I Are (Dance With Somebody), Nicki Minaj ile ”No Broken Hearts ” şarkılarına eşlik etti....

ASIL ŞÖHRETE ULAŞMASI DAVİD GUETTA İLE OLDU

Evet, asıl şöhrete David Guetta ile ‘Hey Ma’ ve G-Eazy ile birlikte yaptığı ‘Me, Myself & I’ düetleri ile kavuştu. 2017 yılında ise iki tane mini albüm yayınlayan Bebe, hala Billboard listelerinde yer alıp, iddiasını göstermeye devam ediyor.

Süperstarlara armağan ettiği hit’lerin yanı sıra radyoların favorilerinden In The Name of Love ve I Got You parçalarıyla tanınan genç yıldız, albümüyle karşınızda! Farklı ses rengiyle dikkat çeken sanatçı, Florida Georgia Line ile beraber söylediği Meant To Be ve 2 Souls on Fire’la dans pop sahnesinde aşk rüzgarları estirirken, iç dünyasına dair samimi ipuçları da veriyor. Bu albümle birlikte Warner Brothers partnerliğinde yayımlanan kısa filmde; Bebe Rexha’nın başarı serüvenini ve albüm kayıt sürecine dair perde arkası görüntülerini keşfedeceksiniz…