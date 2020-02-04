‘En işlek dönemde, liman kapalı kalacak’

Turizm Bakanlığı’nın Girne Limanı İyileştirme Projesi için 31 Aralık’ta çıktığı ihale henüz tamamlanamadı. İhale için teklif süresi 19 Şubat’a kadar uzatıldı, esnaf, ‘büyük kısmı Nisan’da bitecek’ sözünün tutulamayacağından dert yandı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Erişmen ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Kemal Can, ihalenin uzadığını doğrulasa da, konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Antik Liman için ‘en işlek’ dönemin Şubat ortasından, Haziran sonuna olan dönem olduğuna işaret eden Liman Esnafı, ‘erteleme’ istedi.

Dila ŞİMŞEK

Turizm Bakanlığı’nın Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları için 31 Aralık’ta çıktığı ihale, henüz tamamlanamadı, Nisan ayında büyük kısmının tamamlanması hedeflenen restorasyon sürecinin uzama ihtimali ise Liman Esnafı’nı endişelendirdi.

Girne Limanı İyileştirme Projesi için 31 Aralık’ta çıkılan ihalenin ‘anlaşmazlıklar’ nedeniyle 19 Şubat’a sarktığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Erişmen ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Kemal Can, ihalenin uzadığını doğrulasa da, konu ile ilgili açıklama yapmadı.

İşlerinin en iyi olduğu dönemin, Şubat ortası ile Haziran arasındaki dönem olduğuna işaret eden liman esnafı ise “Nisan’a büyük işler bitecek” sözünün tutulamayacağından endişe duyduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan limandaki işletme sahipleri, “Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çalışanlarımızın maaşı, sigortaları, vergilerimiz ne olacak?” diye sordu.

Limanda yapılacak çalışmaların, Kasım ile Mart ayları arasında sürmesi gerektiğini savunan işletmeciler, verimli sezona çok az bir süre kaldığını, bu süreçte dükkanları kapatırlarsa iflas edeceklerini ifade ettiler.

Limanda birçok mekanın kapalı olduğu da dikkate çekti.

Merkezi İhale Komisyonu’na göre, Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü, Girne Limanı İyileştirme Projesi için 8 Milyon 148 Bin 657 TL ve KDV öngörüyor. Şartname bedeli ise 8 Bin TL artı KDV olarak kaydediliyor.

Üstel “Ocak sonuna kadar teklifler alınacak, 1 Nisan’a kadar proje bitecek” demişti…

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ihaleye çıkıldığını, Ocak sonuna kadar tekliflerin alınacağını söylemişti. YENİDÜZEN’e konuşan Üstel, ihale sürecinin beklenilenden daha uzun sürdüğünü, 17 günlük bir gecikme yaşandığını, ancak çalışmanın en azından büyük çoğunluğunun 1 Nisan’da bitirilmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Çalışmaların esnafı rahatsız etmeden sürdürüleceğini kaydeden Üstel, esnafın dükkanları kapatmasına gerek kalmayacağını belirtirken, birçok restoran işletmecisi, dükkanı kapatmak zorunda kalacaklarını ileri sürdü.

Liman’daki işletmeciler ne dedi:

Bülent Kaya (Restoran işletmecisi):

“Altyapı, yol, aydınlatma, şemsiye, masa, tekneler, kanalizasyon, su boruları… Bunların bir ayda bitmesi mümkün mü?”

“Yıllardır bu limanda restoran işletiyorum. Liman zaten sadece bahar ve yaz sezonu iş yapıyor. Bu dönemde aldığı kazançla, ölü sezonda da geçiniyor. Esnaf bu sezonda çalışmazsa, buradaki herkes iflas eder. Limanda yapılacak tadilatlar, 1 Kasım’da başlayıp, 31 Mart’a kadar sürmelidir ki kimsenin işi engellenmesin. Bu çalışmalar mümkün değil Nisan’a yetişmez… En büyük beş firma gelip çalışsa bile dört ay sürecek iş var burada. Altyapı, yol, aydınlatma, şemsiye, masa, tekneler, kanalizasyon, su boruları… Bunların bir ayda bitmesi mümkün mü? Bu yaptığımız intihardır. Bizim mekanımız kiralık, ayda 35 Bin TL ödüyoruz. Çalışanların ücreti ile birlikte 90 Bin TL oluyor. Bakın bu hesapta elektrik, su ve diğer masraflar bile yok. Nasıl altından kalkacağız?”

Orhan Düzce (Restoran işletmecisi):

“En verimli dönemlerimizi de şantiye içinde geçirirsek dükkanları kapatalım daha iyi”

“Bizim işletmelerimizin yoğunluğu, Şubat ortasında başlıyor. En yoğun olduğumuz zaman ise bahar aylarıdır. Şimdi daha ihaleye çıkılmamışken, Nisan’da nasıl çalışmalar bitirilmiş olacak? Bu süreçte kiramızı, çalışanlarımızın ücretini nasıl ödeyeceğiz? Bu dönemde genelde emekli turistler geliyor ve getirileri de daha fazla oluyor. Gençlerle orta yaşlı kişilerin talepleri bir değil ki… En verimli dönemlerimizi de şantiye içinde geçirirsek dükkanları kapatalım daha iyi. Biz limanın temizlenmesine karşı değiliz ancak zamanlama çok yanlış. Bu çalışma kışta yapılmalıydı”

Angela Gökaşan (Yamaç paraşütü işletmecisi):

“Bu sezonu ölü geçirirsek vergilerimizi, kiramızı ve masrafımızı nasıl ödeyeceğiz?”

“Limandaki birçok arkadaşım gibi, ihalenin hala sürüyor olmasından ben de memnun değilim. Son beş senedir işler zaten kötü, aktif olduğumuz tek sezonda da tadilat yapılmaya başlanıyor. Çalışmalara Aralık ayında başlanmalıydı, geç kaldığımızı düşünüyorum. Ayrıca mekanımız da kiralık, bu sezonu ölü geçirirsek vergilerimizi, kiramızı ve masrafımızı nasıl ödeyeceğiz? Bunun yanı sıra, bizim limanımızın tüzüğüne göre, 31 Mart’tan sonra fiziki değişiklik, tadilat yapmamız yasak. Turizm Bakanlığı’nın belirlediği bu karara, neden kendileri uymuyor?”

Levent Şonya (Restoran işletmecisi):

“Doğrusu Kasım’da başlanıp Mart’a kadar bitirilmesidir”

“Ben 74’ten beri bu limandayım. Önceden balıkçılık yapıyordum, sonrasında teknemi restorana dönüştürdüm. Bakanlık aylardır ihaleye çıkmaya çalışıyor, bugün çalışmalar başlasa, belki Nisan’a yetişirdi. Ama bu ihaleye çıkılacak, çalışmalara başlanacak, tüm bunların yetişmesi mümkün değil. Doğrusu Kasım’da başlanıp Mart’a kadar bitirilmesidir. Çok geç kaldık. Bence bu iş olmayacak, başından beri inanmamıştım zaten.”

Hüseyin Aksay (Dükkan sahibi):

“Nisan ayına yetişmeyecekse, Kasım ayında çalışmalara başlanmasında fayda var”

“Bizim limanda iki dükkanımız var. İhale ile ilgili bir toplantı yapıldı, esnaflar, mal sahipleri, herkes bir araya geldi. Toplantıda bize çalışmalara Şubat’ın ilk haftası başlanacağını, 7 Nisan’a kadar çalışmaların bitirileceği söylendi Sayın Bakan tarafından. Ancak ihalenin katılımcıları ile ilgili bir sıkıntı olmuş, ihale uzadı. Şu anda, başta yapılan plana göre ihale ve çalışmalara başlanması çok ileri tarihe kaldı. Bu bizim açımızdan oldukça kötüdür. Bakanın bunu dikkate almasını umuyorum, kendisi oldukça özverili çalışmıştı ve tedirginliğimizi anlayacağına eminim. Birçoğumuzun kira ile ilgili sıkıntıları var, restoranlar kapanacağında bu esnafı çok kötü etkileyecektir. Bahar ayları turistlerin yoğunlukla limana geldiği sezondur. Eğer Nisan ayına yetişmeyecekse, Kasım ayında çalışmalara başlanmasında fayda var. Böylelikle esnaf da mağdur olmaz.