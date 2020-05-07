Girne Belediyesi tarafından “En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması” düzenleniyor.

Natura Garden, Eminağa Garden, Çağakar, Perfect Garden’ın katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar 28 Mayıs Perşembe gününe kadar, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 0533 879 95 95 numaralı WhatsApp hattına mesajla veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine mail yoluyla mekanlarının fotoğraflarını göndererek başvuruda bulunabilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, yarışma, “Apartman ve Konut Balkonları” ile “Apartman ve Site Bahçeleri” olarak iki kategoride gerçekleştirilecek.

Fotoğraflardan gerçekleştirilecek ön elemenin ardından, balkon ve bahçelerin jüri üyeleri tarafından gezilerek değerlendirileceği belirtildi.

Sonuçlar ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak.

“YAŞAM ALANLARIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN FIRSAT”

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü konuyla ilgili açıklamasında doğaya ve çevreye sahip çıkmanın önemine işaret ederek, özellikle tüm dünyayı etkisi alan salgın sürecinde yaşam şekillerimizin zorunlu değişimiyle, doğanın ve çevrenin öneminin daha da hissedildiğini ifade etti.

Bu kapsamda kentte yeni bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Güngördü, sosyal yaşama yönelik kısıtlamaların yaşam alanlarını güzelleştirmek için bir fırsata çevrilebileceğine işaret ederek, üretmenin öneminin altını çizdi.

Güngördü, “Daha çok zaman ve daha az bahanemiz olduğu bu günlerde hem kentimizi hem de çevremizi çiçeklerle daha renkli yapabiliriz. Daha da önemlisi, portakal, zeytin, limon ve meyve ağaçlarımızı koruyup, çoğaltıp sahip çıkabiliriz” dedi.

ÖDÜLLER

Yarışmanın ödülleri şöyle:

“En Güzel Apartman veya Konut Balkonu”

Birinciye, 250 TL Hediye Çeki + 500 TL

İkinciye, 250 TL Hediye Çeki + 250 TL

Üçüncüye 250 TL Hediye Çeki

“En Güzel Apartman veya Site Bahçesi”

Birinciye 500 TL Hediye Çeki+ 500 TL

İkinciye 500 TL Hediye Çeki+ 250 TL

Üçüncüye 500 TL Hediye Çeki

Katılım şartları ise şöyle açıklandı:

“1- Yarışmaya, Girne sınırlarında yaşayan herkes katılabilir.

2- Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlaryarışmaya katılamaz ve hak iddia edemezler. Yarışmacı balkon veya bahçeler tamamen sahipleri tarafından düzenlenecektir. Yarışmacılar profesyonel olarak balkon veya bahçe düzenleme hizmeti, peyzaj mimarlığı hizmeti sunan kişilerden veya firmalardan destek, katkı, hizmet alamazlar ve yarışma ile ilgili hiçbir hak iddia edemezler.

3- Katılımcı son başvuru tarihinde 18 yaşınıdoldurmuş olmalıdır.

4- Seçici kurul değerlendirmesifotoğraflarüzerinden yapılacaktır. Yarışmaya 28 Mayıs 2020 Perşembe tarihine kadar başvuran katılımcıların en az 5 adet renkli fotoğrafıYarışmaSeçici Kurulu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Fotoğraflardan biri bahçe ve balkon/teras düzenlemesinin genelini gösterir nitelikte olmalıdır. Diğerfotoğraflar tasarımı yapılan bahçe, balkon/terasın farklı açılarındançekilmiş fotoğraflar olup, mekanınbütünsel olarak algılanmasını anlatmalıdır.

5-Yarışmada değerlendirilecek balkonun veya bahçenin en az 5 fotoğrafı; katılımcı ad-soyismi; ikamet adresi ve telefon yazılarak sosyalisler@girnebelediyesi.com mail adresine ve/veya 0533 879 95 95 telefon numarasına whatsapp üzerinden şahsen iletilmelidir.

6- Fotoğraflar minimum 1024x768 piksel çözünürlükte ve jpeg formatında olmalıdır. Dijital nüshalarıniçeriğinde, basılı nüshaların ise arka yüzünebaşvuru sahibinin ismi yazılmalıdır.

7- Katılımcıların yarışmayabaşvurduğufotoğraflarınıntüm yayın ve reklam hakları Girne Belediyesi’ne aittir ve adı geçen kurumlarca yayın ve reklam materyalleri süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilir.

8- Yarışmaya, YarışmaSeçici Kurul, Yarışma Sekretaryası ile onların birinci dereceden yakınları katılmayacaktır.

9- Girne Belediyesi, ortak kararla gerek şartnamede, gerekse yarışmakoşullarında isterse değişiklik yapabilir.

10- Katılımcı, yarışmayabaşvuracağı uygulama alanı içinmülkiyet izinlerini almak zorundadır.

11- Başvuru yapan herkes yarışmayakatıldığımekanıyarışma sonuna kadar başvurduğuşekliyle muhafaza etmeye özengöstermelidir.

12-“En Güzel Apartman veya Site Bahçesi” kategorisinde katılacak yarışmacılar, yarışmaya konu olan bahçenin

bulunduğu apartman ve/veya sitenin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve karar defterine işlenmiş belgesini başvuru esnasında sunmak zorundadırlar.

13- Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tümkoşulları kabul etmiş sayılır.

14- Son başvuru tarihi 28 Mayıs 2020 Perşembe’dir”.