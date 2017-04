En güncel ve hareketli şarkılara yaz albümü

Ersin Kaşif

Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunu da açmış olacağız. Sadece deniz sezonunun açılması yetmeyecek tabii. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan eğlence yerleri, club’lar heyecanla misafirlerini bekliyorlar. Yaz sezonu ve eğlence yerleri deyince de hemen akıllara, yaz aylarının sıcak müzikleri geliyor. Isınan havalarla birlikte en neşeli, en canlı ve en güncel şarkılar tek bir albümde bir araya geliyor. “Now That’s What I Call Music 1” Ofenbach, Burak Yeter, Kungs, Carla’s Dreams, The Partysquad, Shawn Mendes, Demi Lovato, DNCE ve çok daha fazla sanatçının en çok dinlenen şarkılarından oluşuyor. Demek oluyor ki, bu yaz eğlence yerleri dansa doymayacak. Bu muhteşem albümü iTunes ve fizy üzerinden herkesten önce dinlemek ve satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Bunun için de verdiğimiz link’e hemen ulaşmanızda fayda var. https://va.lnk.to/nowthatswhaticallmusicEm

BU YAZ DANS ETMEK İÇİN, ÇOK SEBEBİNİZ OLACAK!

29 şarkı ve 2 CD’den oluşan bu albüm klasikleşmiş NOW serisinin izinden giderek dönemin en çok dinlenen hitlerini tek bir albümde topluyor. Pop ve dans müziğin en güzel örneklerini size sunan bu albüm, dijital platformlar ve müzik marketlerde sizleri bekliyor. Burak Yeter, Kungs, Carla’s Dreams, The Partysquad, Shawn, Demi Lonato, DNCE ve Ofenbach gibi birçok ünlü sanatçıyı kapsayan albüm sizleri farklı bir dünyaya götürecek.

1983 yılından itibaren yayınlanmaya devam eden NOW derleme albümleri, İngiltere’nin en çok satan derleme albüm serisi olma ünvanını taşıyor. Dinleyicilerine döneminin hit şarkılarını ve en çok sevilen eserlerini titizce seçen NOW, müzikseverlere albümün çıktığı dönemin listelerinden bir kesit sunuyor.

Demek ki ne yapıyoruz? Yazın gelişini “Now That’s What I Call Hit Music 1” ile kutluyoruz. Bu muhteşem albümü sakın kaçırmayın! (EMI Music Haber).