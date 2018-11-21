En golcüler karşılaşıyor

K-Pet Süper Lig’in 10’uncu haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde ilk iki sırayı paylaşan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Lider Yenicami ligdeki ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Baf Ülkü Yurdu ile berabere kalarak yaşarken, Mağusa Türk Gücü oynadığı 9 maçta sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşamasına rağmen zirve takibini bırakmadı.

Şu ana kadar en fazla gol atan iki takım

İki ekibin arasında 3 puan fark oluşu karşılaşmanın önemini bir o kadar daha arttırıyor. Mağusa Türk Gücü galip gelmesi halinde zirveye ortak olacak. Yenicami’nin galibiyeti siyah beyazlıları 10 haftası geride kalacak olan ligde önemli bir avantaja taşıyacak. İki ekibin ligdeki en önemli özelliklerinden bir tanesi ise şu ana kadar ligin en fazla gol atan iki takımı olmaları. Yenicami 9 maçta 25 gol atarak maç başına 2,7’lik bir gol ortalaması yakaladı. MTG ise 9 maçta kaydettiği 24 golle 2,6’lık bir gol ortalamasına sahip.

En çok gol attıkları zaman dilimleri

Mağusa Türk Gücü ve Yenicami bu sezon oynadıkları tüm lig karşılaşmalarında en az bir gol bulma başarısı gösterdi. Mağusa Türk Gücü karşılaşmaların en çok 31 ile 45’inci dakikaları arasında gol buldu. MTG kaydettiği 24 golün 7 tanesini bu zaman diliminde filelere gönderdi. Mağusa ekibi ayrıca maçların son çeyreğinde de 6 kez fileleri havalandırdı. Bu zaman dilimi MTG’nin en çok gol bulduğu ikinci zaman dilimi oldu.

Yenicami ise maçların 16 ile 30’uncu dakikaları arasında en fazla golünü kaydetti. Siyah beyazlılar bu bölümlerde kaydettiği 25 golün 6’sını filelerle buluşturdu.

MTG içerde 13, Yenicami dışarda 10 gol attı

Mağusa Türk Gücü maçların ilk yarılarında 11 gol atarken ikinci yarılarda bu rakam 13 olarak kayıtlarda yer aldı. MTG uzatmalarda henüz gol kaydetmedi. Yenicami ise ilk yarılarda 12, ikinci yarılarda 11 gol atarken 2 golü maçların uzatma bölümlerinde buldu. MTG kaydettiği 24 golün 13 tanesini iç saha maçlarında atarken, Yenicami 25 golünün 10 tanesini dış saha maçlarında rakip filelere gönderdi.