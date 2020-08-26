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En fazla yerleşme YDÜ, LAÜ ve DAÜ’ye…

En fazla yerleşme YDÜ, LAÜ ve DAÜ’ye…

Yenidüzen’in elde ettiği verilere göre toplamda 8 bin 636 Türkiyeli öğrencinin yerleştiği KKTC Üniversiteleri arasında başı YDÜ, LAÜ ve DAÜ çekti.

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Yenidüzen’in elde ettiği verilere göre toplamda 8 bin 636 Türkiyeli öğrencinin yerleştiği KKTC Üniversiteleri arasında başı YDÜ, LAÜ ve DAÜ çekti.

YDÜ’ye 2 bin 105, LAÜ’ye, 1855, DAÜ’ye ise 1635 öğrenci yerleşti.

UKÜ’ye 898, GAÜ’ye 780, GÜ’ye ise 531 öğrencinin yerleştiği kayda geçti. Öğrenci yerleşme sayılarında en fazla artış %26, 06 ile DAÜ’nün oldu. YDÜ %15.85, LAÜ ise %14.44 oranında yerleşme rakamlarını artırdı.

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