En fazla yağış Zaferburnu'na

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre dün 08.00 ve bu sabah 08.00 arası metrekareye Geçitkale ve Zaferburnu’nda 26, Selvilitepe’de 21, İskele’de 15, Sandallar ve Mehmetçik’te 11, Akdoğan’da 9 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer yerlerde 1 ile 8 kilogram arası yağış kaydedildi.