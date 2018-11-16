En fazla yağış Zafer Burnu'na düştü

Kıbrıs'ın kuzeyine dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu 4 kg/m², Dipkarpaz 3 kg/m², Gaziveren 2 kg/m², Girne, Gemikonağı, Sipahi, Kalkanlı, Gazimağusa, Yenierenköy, Güzelyurt, Kozanköy 1 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.