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En fazla yağış Zafer Burnu'na düştü

En fazla yağış Zafer Burnu'na düştü

Kıbrıs'ın kuzeyine dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi

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Kıbrıs'ın kuzeyine dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu 4 kg/m², Dipkarpaz 3 kg/m²,  Gaziveren 2 kg/m², Girne, Gemikonağı, Sipahi, Kalkanlı, Gazimağusa, Yenierenköy, Güzelyurt, Kozanköy 1 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

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