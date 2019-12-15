En fazla yağış Zafer Burnu ve Akdoğan'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 30 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

Zafer Burnu’nu metrekareye 27 kg ile Akdoğan, 25 kg ile Beyyarmudu ve 22 kg ile Gazimağusa ve Kırıkkale takip etti.

Mehmetçik’te 21 kg/m², Dipkarpaz’da 20 kg/m², Dörtyol’da ise 19 kg/m² yağmur ölçüldü.

Yağmur yağan diğer yerler ise metrekareye 19 kg’ın altında yağmur aldı.