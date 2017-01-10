ÜLKEMİZDE yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ederken, Türkiye ve Avrupa'da yoğun kar altında.



Yağışlı ve soğuk hava bir süre daha devam edecek.



Kıbırs Haber Ajansı (CNA)'nın yayınladığı son yağış haritasına göre Limasol en fazla yağış alan bölge oldu.



Kuzeyde en fazla yağış Mağusa'ya düştü.



Kıbrıs'ın kuzeyindeki yağış miktarları KKTC Meteoroloji Dairesi'nce şöyle açıklandı.



İstasyon Adı Yağış (mm) Ercan - Girne 1,6 Gazi Mağusa 2,3 Lefkoşa 0,6 İskele 0,2 Yenierenköy - Lefke 1,8 Akdeniz 1 Geçitkale 0,2 Güzelyurt 0,6 Yeşilırmak 0,4 Alsancak 1,3



HAVA DURUMU TAHMİNİ:



GÜNÜN METEOROLOJİK YORUMU (GENEL DURUM): BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINAMSI ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.









