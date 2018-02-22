En fazla yağış Lefkoşa'da

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine dün en çok yağış Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi’nin bulunduğu bölgeye düştü.

Dün ve bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Yakın Doğu Üniversitesi’nde 35, Dörtyol’da 24, Ziyamet’te 19, Devlet Üretme Çiftliği’nde 18, Çamlıbel’de 13, Geçitkale’de 12, Gönendere’de 11, Ercan’da 9; Tatlısu, Lefkoşa ve Mağusa’da 7, Esentepe’de 6, diğer bölgelere ise 1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildi.