Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış Kırıkkale’ye düştü.



Açıklamaya göre, göre dün 08.00 ve bugün 08.00 saatleri arası metrekareye Kırıkkale’de 17, Yeşilırmak’ta 16, Çamlıbel’de 15, Mağusa ve Beyarmudu’nda 13, Selvilitepe’de 11, Akdeniz ve Çayönü’nde 10, Kalkanlı’da 9, Geçitkele, Girne ve Lefkoşa’da 8, Karaoğlanoğlu ve Akdoğan’da 7 kilogram yağış düştü.