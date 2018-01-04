En fazla yağış Karpaz'a





Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08:00 ile bu sabah 08:00 saatleri arasında, metrekareye Dipkarpaz’da 15, Mağusa’da 13, Kaleburnu’nda 10, Akıncılar’da 8, Beyarmudu, Zafer Burnu, Akdoğan ve Kırıkkale’de 7, Akdeniz’de 6; Lefke ve Mehmetcik’te 5; Bostancı, Çayönü ve Selvilitepe’de 3, diğer yörelerde ise 1-3 kilogram yağış düştü.

