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En fazla yağış Akdeniz'e

En fazla yağış Akdeniz'e

Kuzey Kıbrıs'ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz 9,0 kg/m²,  Esentepe, Kalkanlı 7,0 kg/m², Alsancak  6,0 kg/m², Zaferburnu, Çamlıbel, Selvilitepe  5,0 kg/m², Girne  4,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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