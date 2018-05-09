En fazla kontenjan tıp için

Yükseköğrenimde, 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alacak KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan lisans, ön lisans, özel yetenek, yüksek lisans ve doktora alanlarına ait 370 kontenjan onaylandı.

4 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre; lisans için 190, ön lisans alanı için 81, özel yetenek için 38, yüksek lisans için 28, doktora için ise 33 kontenjan ayrıldı.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı kararda; en fazla kontenjanın tıp bölümlerine ayrıldığı görüldü. Bununla birlikte diş hekimliği, müzik öğretmenliği ile dil ve konuşma terapistliği de en çok kontenjanın olduğu bölümler arasında yer aldı.

2018-2019 öğretim yılı için eğitimin Türkçe olduğu tıp bölümlerine 10, İngilizce eğitimin verildiği tıp bölümlerine ise 4 kontenjan açıldı.

Bununla birlikte diş hekimliği için 5,müzik öğretmenliği için 5, dil ve konuşma terapistliği için ise 4 kontenjan ayrıldı.

İngilizce eğitimin verildiği ve 4 kontenjanın açıldığı tıp bölümleriyle ilgili kontenjanların 2’si İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2’si de Hacettepe Üniversitesi’nde.

Eğitimin Türkçe verildiği, 10 kontenjanın bulunduğu tıp fakülteleri ise Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Manise Celal Bayar Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi.