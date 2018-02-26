‘En fazla ihlal: Sürat’

Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, 2017’de gerçekleşen trafik suçlarıyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi, önemli açıklamalarda bulundu, 'RAKAMLARLA 2017'DE TRAFİK TABLOSUNU' açıkladı.

SÜRAT İLK SIRADA… Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, ülkede en fazla trafik ihlalinin ‘belirlenen hız sınırını aşma (sürat)’ ve ‘dikkatsizlik’ olduğunu vurguladı

Didem MENTEŞ

Polis Genel Müdürlüğü (PGM)’ne bağlı Trafik Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, ülkede en fazla trafik ihlalinin ‘belirlenen hız sınırını aşma (sürat)’ ve ‘dikkatsizlik’ olduğunu vurgulayarak, 2017 yılında 3 bin 923 trafik kazası meydana geldiğini, denetimler sonucu 14 bin 921 kişinin süratten dolayı rapor edildiğini açıkladı.

Çete, geçtiğimiz yıl yapılan polis denetimlerinde toplamda 68 bin 363 adet trafik suçu rapor edildiğini vurgulayarak, sabit görüntülü radarlardan ise 110 bin 642 adet sürat suçu tespit edildiğini dile getirdi.

Hüseyin Kadir Çete, 2017 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazalarda ise 5’i kadın olmak üzere 37 kişinin, 01 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında ise 5 erkek 1 kadın olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Çete, geçen yıl hayatını kaybedenlerin yaş oranlarına bakıldığında en fazla ölümün 26 ila 30 yaş aralığında olduğunu belirterek, bu yaşlarda 9 kişinin yaşamını kaybettiğini aktardı.

Çete, trafik ihlallere sebep olan başlıca nedenlerin ise halkın yeterli trafik eğitimi alamaması, trafikte sorumluluk bilinciyle hareket edilmemesi, hatalardan ders çıkarılmaması, yeteri kadar etkin ve fiili devriye yapılamaması, artan insan ve araç sayısına bağlı olarak artan trafik ve altyapı sorunlarından oluşmakta olduğunu vurguladı.

2017’DE 68 BİN 363 TRAFİK SUÇU… Süratten 14 bin 921,

Cep telefonu kullanmak’tan 10 bin 608,

‘Araç kullanırken emniyet kemeri takmamak’tan 5 bin 117,

‘Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek’ten 3 bin 876,

‘Çift sarı çizgi veya kaldırıma park etmek’ten 3 bin 346 kişi rapor edildi.

“İlk sürat, ikinci cep telefonuyla konuşmak”

Ülkede genel olarak en fazla trafik ihlalinin ‘belirlenen hız sınırını aşma’ yani sürat olduğunu vurgulayan Çete, ikinci sırada da ‘sürüş esnasında cep telefonu kullanmak’ suçunun geldiğini söyledi. Bu iki suçu sırasıyla; ‘Araç kullanırken emniyet kemeri takmamak’, ‘Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi’, ‘Çift sarı çizgi veya kaldırıma park etmek’, ‘Seyrüsefersiz araç kullanmak’, ‘Dikkatsiz sürüş’, ‘Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak’, ‘Sigortasız araç kullanmak’, ‘Hitam bulmuş ehliyeti ile araç kullanmak’, ‘KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘işletme iznine aykırı hareket etmek’, ‘Seyir esnasında sürüş ehliyetini beraberinde taşımama’, ‘Kırmızı ışık ihlali’, ‘Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak’ gibi suçlar takip ettiğini aktardı.

“68 bin 363 trafik suçu rapor edildi”

2017 yılında trafik polisi denetimleri sonucu 14 bin 921 kişinin süratten dolayı rapor edildiğini açıklayan Çete, 10 bin 608 kişinin ise sürüş esnasında ‘cep telefonu kullanmak’ suçundan dolayı rapor edildiğini belirtti. Çete, ilk 5 trafik suçları içerisinde olan ‘araç kullanırken emniyet kemeri takmamak’tan 5 bin 117 kişi, ‘Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi’ suçundan 3 bin 876 kişinin, ‘Çift sarı çizgi veya kaldırıma park etmek’ suçundan 3 bin 346 kişiye yasal işlem yapıldığını aktardı. Hüseyin Çete, diğer suçlarla birlikte 2017 yılı içerisinde toplamda 68 bin 363 trafik suçu tespit edildiğini açıkladı.

5 BİN 281 KİRALIK ARAÇ… Çete, 2017 yıl sonu itibariyle 5 bin 281 adet kayıtlı kiralık araç bulunmakla birlikte 3 bin 841 yabancı plakalı aracın ülkeye giriş yaptığını vurguladı

“İhlallere sebep olan unsurlar çok”

Hüseyin Çete, sürat kadar cep telefonu ile konuşmanın da önemli suçlar içerisinde yer aldığını belirterek, “tahminime göre cep telefonu ile konuşmaların % 30’u ancak tespit edilebilmektedir. Herkes mutlaka telefonla konuşmaktadır bu da bizlerin dikkatini bozarak kazaya sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda da halk nazarında dikkate alınmalıdır” dedi.

Çete, bu ihlallere sebep olan başlıca nedenlerin ise halkın yeterli trafik eğitimi alamaması, trafikte sorumluluk bilinciyle hareket edilmemesi, hatalardan ders çıkarılmaması, yeteri kadar etkin ve fiili devriye yapılamaması, artan insan ve araç sayısına bağlı olarak artan trafik ve altyapı sorunlarından oluşmakta olduğunu vurguladı.

3 BİN 923 TRAFİK KAZASI… 2017’de aşırı süratten 1001,

Yakın takipten 757,

Kavşakta durmama 490,

Dikkatsiz sürüşten 398,

Alkollü araç kullanmaktan 280,

Yolun sol tarafında kalmamadan 224,

Dikkatsizce geriye doğru sürme 152,

Hatalı şerit değiştirme 117,

Ani sağa dönüşten 105 ve sair nedenlerden dolayı 399 kaza yaşandı.

“3 bin 923 trafik kazası”

Hüseyin Çete, 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları nedenleri arasında ise; aşırı sürat, yakın takip, kavşakta durmama, dikkatsiz sürüş, alkollü araç kullanmak, yolun sol tarafında kalmama, dikkatsizce geriye doğru sürme, hatalı şerit değiştirme, ani sağa dönüş ve kırmızı ışık, u dönüşü gibi sair nedenlerin yer aldığını açıkladı.

Çete, aşırı süratten 1001, yakın takipten 757, kavşakta durmama 490, dikkatsiz sürüşten 398, alkollü araç kullanmaktan 280, yolun sol tarafında kalmamadan 224, dikkatsizce geriye doğru sürme 152, hatalı şerit değiştirme 117, ani sağa dönüşten 105 ve sair nedenlerden dolayı 399 olmak üzere toplamda 3 bin 923 trafik kazası yaşandığını aktardı.

110 BİN 642 RADAR SUÇU… Çete, 2017’de sabit görüntülü radarlardan 110 bin 642 adet sürat suçu tespit edildi. Bu araçların 104 bin 136 ‘sı KKTC plakalı, 4 bin 166’sı güney plakalı, Bin 688’i Türkiye plakalı ve 652’si 4’üncü dünya ülkeleri adına kayıtlı plakalı araçlar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi

110 bin 642 sabit radar suçu

Trafik Müdürü Hüseyin K. Çete, 2017 yılı içerisinde yapılan polis denetimlerinde 68 bin 363 adet trafik suçu rapor edildiğini yineleyerek, sabit görüntülü radarlardan ise 110 bin 642 adet sürat suçu tespit edildiğini belirtti. Çete, radara yakalanan araç plakalarına bakıldığı zaman ise bu araçların 104 bin 136 ‘sının KKTC plakalı, 4 bin 166’sının güneyden gelen araçlar, bin 688’ini Türkiye plakalı ve 652’sini ise 4’üncü dünya ülkeleri adına kayıtlı plakalı araçların oluşturduğunu aktardı.

Çete, 2017 yıl sonu itibariyle 5 bin 281 adet kayıtlı kiralık araç bulunmakla birlikte 3 bin 841 yabancı plakalı aracın ülkeye giriş yaptığına dikkat çekti.

Çete, 2017 yılı içerisinde toplam 354 adet yabancı plakalı ve kiralık aracın methalder olduğu kaza meydana geldiğini, bu sayı toplam kazanın % 9’una karşılık gelmekte olduğunu aktardı.

37 ÖLÜ… 2017 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazalarda 37 kişi, 2018’in 20 Şubat’una kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2017’de en fazla ölümün 26 ila 30 yaş aralığında olduğunu aktardı

“En fazla ölüm 26- 30 yaş aralığında”

Hüseyin Kadir Çete, 2017 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazalarda 37 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 32’sini erkek 5’inin kadın olduğunu belirterek, 01 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında ise 5 erkek 1 kadın olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2017 yılı içerisindeki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yaş dağılımına bakıldığı zaman dikkat çeken sonuçlar alındığını aktaran Çete, her yaştan insanın geçen yıl trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen sene en fazla ölümün 26 ila 30 yaş aralığında olduğunu vurgulayan Çete, bu yaşlarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 ila 40 yaşları arasında 7 kişinin, 21 ila 25, 41 ila 50, 51 ila 65 yaş aralıklarında ise 5’er kişinin kazalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

Çete, trafik kazalarında 17 ila 20 yaş aralığında ve 66 yaş ve üstünde olan 3’er kişinin de kazalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

“30’lu yaşlardan sonra yaş arttıkça ölümlü kaza sayısı azalmaktadır”

Hüseyin Çete, “ehliyet alımının ilk 3 yılı ile tam öğrendim dediğiniz ve gençlik yılları olan 20 ile 30 yaş aralığında bu oranın ne kadar yüksek olduğu görülebilmektedir. 30’lu yaşlardan sonra yaş arttıkça ölümlü kaza sayısı azalmaktadır. Yaş oranı yükseldikçe ölüm oranı azalıyor. Bu da bize öğrenmeye dayalı oluşturduğumuz bilinçli yaşam tipinin yani ihtiyatlı olmanın trafikte ölümlü kaza sayısı bakımından azaldığını göstermektedir. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç; okul öncesinden başlayıp 30’lu yaşlara kadar olan vatandaşlara ve ülkemizde bulunan turistlere öğrencilere ve işçilere trafik bilinci oluşturmak ve ihtiyatlı yaşam tipini geliştirmek için tedbirler üretmeliyiz” dedi.

“İnsanların dikkatini çekmek için uygulamalar yapıyoruz”

2017 yılı baz alındığında ölümlerin en fazla 25 ila 30 yaş arasında oranın çok yüksek olduğunu aktaran Çete, bu durumun sosyolog, psikolog ve toplum mühendislerinin ilgilenmesi ve sıkıntıları ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Trafik konusunda insanların kaza yapmamaları ve ölmemeleri için neler yapılabileceğinin sağlanması gerektiğini aktaran Çete, eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Trafik haftasında insanların dikkatini çekmek için kamu spotu, afiş gibi uygulamalarla insanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Çete, “inşallah etkili ve sonuç alıcı bir takım faaliyetler yapabileceğiz” dedi.

Geçen yılki kazalarda 22 kişi aktif rolde

2017 yılında hayatını kaybeden kişilerin kazalardaki rollerinin ne olduğuna da değinen Çete, gerçekleşen 37 ölümlü kazada 22 kişinin aktif rolde yer aldığını belirtti. Kazalarda aktif rol alan 22 kişiden 15 kişinin araç sürücüsü 7 kişinin de motosiklet sürücüsü olduğunu belirten Çete, kazalarda pasif rolü olan 15 kişinin 5’i yolcu, 9’unun yaya, 1’inin ise bisiklet sürücüsü olduğunu vurguladı. Hüseyin Çete, trafik kazalarında aktifin % 60, pasifin de % 40 olduğu bir ölüm oranı ortaya çıktığını vurguladı.

“Ölenlerin neredeyse yarısı kazalarda pasif olarak bulunmakta”

Çete, bu durumu şöyle değerlendirdi: “Ölenlerin neredeyse yarısı kazalarda pasif olarak bulunmaktadır. Bu da bize “trafik canavarı” olmasanız bile trafik canavarlarından korunmamız ve bu canavarlarla mücadele etmemiz gerektiğini işaret etmektedir. Trafikte hata yapanları uyarmalı, uymayanları şikayet etmeliyiz. Bu kavramı geliştirmemiz lazım. Takdir edersiniz ki tüm trafik ihlallerinin polis marifetiyle tespit edilmesini beklemek mümkün değildir. KKTC’deki trafik sorunlarıyla mücadele edebilmek için trafik gönüllüsü gibi davranmayı kendimize görev edinmeliyiz”

NOT: Trafik Müdürü Hüseyin K. Çete’nin ülke yollarının durumu, alınması gereken önlemler, yapılan denetimler, trafik polisi yeterliliği ve trafik eğitimleriyle ilgili konular ise yarın devam edecek…

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