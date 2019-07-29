“En ekonomik market” sloganıyla LEDİ açıldı

“Tüketiciye ucuz alışverişi sağlamak” hedefiyle kurulan Ledi Discount Market Ltd. açıldı.

Çatalköy’de hizmet verecek market, 800 metrekare alana sahip.

12 personelin yer aldığı markette, 1500 daimi ürün ve 80 araçlık park yeri bulunuyor.

Açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yönetim kurulu üyeleri Rüstem Önkal, Pınar Menteş Önkal, İpek Menteş ile vatandaşlar katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bu mağaza tabii ki değişik bir konsept bir indirim mağazası. Ledi’de pek çok ürün piyasadan çok daha uygun fiyatla satılacak” dedi.

Ledi Discount Market Ltd. İnsan Kaynakları Müdürü Erkan Yergin ise “Tüketicinin aylık toplu alışverişi açısından, özellikle kuru gıda ve temizlik gibi toplu alınabilen ürünler için çok ekonomik bir konseptten bahsediyoruz. Amacımız, tüm giderleri minimumda tutup tüketiciye en ucuz alışverişi sağlamak” şeklinde konuştu.