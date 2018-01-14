Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağmur Güzelyurt'a yağdı
En çok yağmur Güzelyurt'a yağdı

En çok yağmur Güzelyurt'a yağdı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın 15  kg/m² ile Güzelyurt’ta kaydedildiğini bildirdi.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın 15  kg/m² ile Güzelyurt’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’u, 13  kg/m² ile Taşpınar, 12 kg/m² ile Bostancı ve 10  kg/m² ile Kalkanlı, Lefke, Yeşilırmak ve Zümrütköy izledi.

Gemikonağı’nda 9  kg/m², Akdeniz ve Çamlıbel’de ise 7 kg/m² yağış tespit edilirken; yağış alan diğer yerler ise 7  kg/m²’nin altında yağış aldı.

Bu haber toplam 539 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler