En çok yağmur Güzelyurt'a yağdı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın 15 kg/m² ile Güzelyurt’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’u, 13 kg/m² ile Taşpınar, 12 kg/m² ile Bostancı ve 10 kg/m² ile Kalkanlı, Lefke, Yeşilırmak ve Zümrütköy izledi.

Gemikonağı’nda 9 kg/m², Akdeniz ve Çamlıbel’de ise 7 kg/m² yağış tespit edilirken; yağış alan diğer yerler ise 7 kg/m²’nin altında yağış aldı.