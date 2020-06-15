En çok yağmur Akıncılar’da
Meteoroloji Dairesi dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 22 kg ile Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 22 kg ile Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncılar’ı metrekareye 1 kg ile Kırıkkale, Devlet Üretme Çiftliği, Değirmenlik ve Ercan takip etti.
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Etiketler : yağmur, meteoroloji, hava durumu
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