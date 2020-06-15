En çok yağmur Akıncılar’da

Meteoroloji Dairesi dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 22 kg ile Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncılar’ı metrekareye 1 kg ile Kırıkkale, Devlet Üretme Çiftliği, Değirmenlik ve Ercan takip etti.