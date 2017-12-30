En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en çok yağışın 3 kg/m² ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Yeşilırmak’ı, 2 kg/m² ile Gemikonağı ve 1 kg/m²Selvilitepe izledi.

Yağış alan diğer yörelere ise 0,1 ile 0,5kg/m² arası yağış düştü.