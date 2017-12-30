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En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en çok yağışın 3  kg/m² ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en çok yağışın 3  kg/m² ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Yeşilırmak’ı, 2  kg/m² ile Gemikonağı ve 1  kg/m²Selvilitepe izledi.

Yağış alan diğer yörelere ise 0,1 ile 0,5kg/m² arası yağış düştü.

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