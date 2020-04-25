En çok yağış Selvili Tepe'ye

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha en çok yağış alan bölgenin metre kareye 17 kg ile Selvili Tepe olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların bölgelere göre dağılımları şöyle:

“Akdeniz 14 kg, Çamlıbel 13 kg, Koruçam, Kozanköy 12 kg, Girne 8 kg, Boğaz, Güzelyurt Kalkanlı 5 kg, Alsancak, Taşpınar ve Türkleli 4 kg, yağışa alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 3 kg arası yağış düştü.”