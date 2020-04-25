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En çok yağış Selvili Tepe'ye

En çok yağış Selvili Tepe'ye

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha en çok yağış alan bölgenin metre kareye 17 kg ile Selvili Tepe olduğunu açıkladı. 

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha en çok yağış alan bölgenin metre kareye 17 kg ile Selvili Tepe olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların bölgelere göre dağılımları şöyle:
“Akdeniz 14 kg, Çamlıbel  13 kg, Koruçam, Kozanköy 12 kg, Girne 8 kg, Boğaz, Güzelyurt Kalkanlı 5 kg, Alsancak, Taşpınar ve Türkleli 4 kg, yağışa alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 3 kg  arası yağış düştü.” 

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