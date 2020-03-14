En çok yağış Girne'ye düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Girne bölgesine düştüğünü belirtti.

Dairenin yayınladığı verilere göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında, metrekare başına, Karaoğlanoğlu 85, Alsancak 84, Alevkaya 73, Girne 65, Koruçam 53, Selvilitepe 48, Geçitkale 39, Serdarlı 38, Kantara 37, Mehmetçik, Kozanköy ve Tatlısu 36 kilogram yağış aldı.