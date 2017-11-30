En çok yağış dağlık kesimlere

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Yeşilırmak, Selvilitepe, Kozanköy ve Kalkanlı’ya düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak, Selvilitepe, Kozanköy ve Kalkanlı 5 kg/m², YenierenköY 3 kg/m², Çamlıbel, Alsancak 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.