Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Boğaz'a
En çok yağış Boğaz'a

En çok yağış Boğaz'a

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 11 kg ile Boğaz’da kaydedildiğini bildirdi.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 11 kg ile Boğaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Boğaz’ı, metrekareye 9 kg ile Karaoğlanoğlu, 8 kg ile Alsancak ve 6 kg ile Lefkoşa takip etti.
Girne’de 5  kg/m² yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 5 kg’ına altında yağış tespit edildi.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler