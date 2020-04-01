En çok yağış Boğaz'a

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 11 kg ile Boğaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğaz’ı, metrekareye 9 kg ile Karaoğlanoğlu, 8 kg ile Alsancak ve 6 kg ile Lefkoşa takip etti.

Girne’de 5 kg/m² yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 5 kg’ına altında yağış tespit edildi.