En çok yağış Alevkaya ve Esentepe’de

Ülke genelinde en çok yağış Alevkaya ve Esentepe’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 16 Nisan saat 08.00 ile 17 Nisan saat 08.00 arasında, metrekareye Alevkaya 20, Esentepe 14, Boğaz 11i, Alayköy 9, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi 5, Beylerbeyi 4, Girne 2; Dipkarpaz, Devlet Üretme Çiftliği, Geçitkale ve Gemikonağı’na ise 1 kilogramdan az yağış düştü.