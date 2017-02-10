En çok yağış Akıncılar'a düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 48 kilogramla Akıncılar’a düştüğünü açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında bölgelerde metrekarede kaydedilen yağış oranları şöyle:

“Akıncılar 48, Taşpınar 11, Lefkoşa 6, Çayırova 5, Alayköy 4, Güzelyurt ile Bostancı 3, Yakın Doğu Üniversitesi, Kozanköy, Değirmenlik, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftliği ve Selvilitepe 2 kilogram.”

Diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği açıklandı.

Lefkoşa’da dün akşamki yağışlar ve Güney Kıbrıs kaynaklı yağmur sular yüzünden özellikle hastane bölgesinde su baskınları yaşanmış, bazı yollar da kısa süreli trafiğe kapanmıştı.