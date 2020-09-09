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  3. En çok satan kitap Mutluyakalı'nın "Salıncak"
En çok satan kitap Mutluyakalı'nın "Salıncak"

En çok satan kitap Mutluyakalı'nın "Salıncak"

Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları

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Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
  • Kan Kokusu Son Dem 1956-1967 Kıbrıs'ın Dünü Bugünü - Yaşar İsmailoğlu - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları

 

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Yapı Kredi Yayınları
  • Ölümcül Kimlikler - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları
  • En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
  • Palyaço - Heinrich Böll - Can Yayınları
  • Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi

 

 

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