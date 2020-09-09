En çok satan kitap Mutluyakalı'nın "Salıncak"
Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları
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Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
- Kan Kokusu Son Dem 1956-1967 Kıbrıs'ın Dünü Bugünü - Yaşar İsmailoğlu - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Yapı Kredi Yayınları
- Ölümcül Kimlikler - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları
- En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
- Palyaço - Heinrich Böll - Can Yayınları
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
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