En çok Nijeryalı tercih edildi

K-Pet Süper Lig’in ikinci yarısında takımlar mücadele edecekleri yabancı oyuncuları belirledi. Yapılan bildirim neticesinde 15 kulüpte 53 yabancı uyruklu futbolcu forma giyecek. Ülke liglerinde en fazla Nijeryalı oyuncular görev yapacak. 16 tane Nijeryalı futbolcunun bildirimi Futbol Federasyonu’na yapılırken 6 Ganalı, 4 de Fildişi Sahilli futbolcu bildirimi yapıldı. 3 Senegalli oyuncunun yanı sıra 2’şer Abhazyalı, Kongolu ve Türkiyeli oyuncu forma verilmesi halinde ikinci yarıda göre yapacak. Yapılan bildirim sonucu yabancı uyruklu oyuncu listesinde Brezilya, Liberya, Cezayir, Portekiz, Togo, Bulgaristan, Benin, Pakistan, Burkino Faso, Siera Leone, Mali ve Kamerun’nda birer oyuncu da yer alıyor.

5 Kıbrıslı Rum

K-Pet Süper Lig’in ikinci yarısı öncesinde beş Süper Lig ekibi Kıbrıslı Rum oyuncu kontenjanından yararlandı. Buna göre Baf Ülkü Yurdu, GAÜ Çetinkaya, Lefke, Mağusa Türk Gücü ve Gençler Birliği’nin bildirdiği listelerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oyuncular da yer aldı. Kulüplerin yabancı uyruklu oyuncuları şöyle:

KULÜPLERİN YABANCI UYRUKLU FUTBOLU BİLDİRİMLERİ

Baf Ülkü Yurdu

Lawal Murtadah Oladipupo (Nijerya)

Chukwudi Joseph Obidiaso (Nijerya)

Lelo Mbele Blaise (Kongo)

Charalampos Loizou (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Binatlı

Aleksandr Kogonia (Abhazya)

Kehinde Amoo Owoeye (Nijerya)

Chinonso Godswill Offor (Nijerya)

Cihangir

Kaho Yannick Stephane (Fildişi Sahili)

Charles Teiko Folley (Gana)

Rıdvan Raşak Adeshina (Nijerya)

Değirmenlik

Victor Chisom Nwani (Nijerya)

Waderson Miranda (Brezilya)

Pape Samba Fall (Senegal)

Doğan Türk Birliği

Quadri Olanase Rahemm (Nijerya)

Quincy Osei (Gana)

Joel Omari Tshimba (Kongo)

Dumlupınar

Kpah Sherman (Liberya)

Yannis Bessaa (Cezayir)

Tunahan Bilgin (Türkiye)

GAÜ Çetinkaya

Armond Francois Ahmet Badji (Senegal)

Faye Baptiste (Senegal)

Paulos Philippou (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Ludgero Aires Cachicote da Rocha (Portekiz)

Gençlik Gücü

Debola Daniel Ogun Seye (Nijerya)

Abdou Fatawou Dodja (Togo)

Daniel Addo (Gana)

Küçük Kaymaklı

Slavcho Petrov Shokolarov (Bulgaristan)

Kouakou Herve Amani (Fildişi Sahili)

Odo Joshua Chidiebere (Nijerya)

Gençler Birliği

Nnaemeka Juvenal Uzor (Nijerya)

Yakubu Abudu Malik (Benin)

Saddam Hussain (Pakistan)

Georgios Dimitriou (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Lefke

Allen Adeniyi Assogba (Nijerya)

Pule Fransis Maraisaname (Güney Afrika)

Stelios Kittos (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Shabat Logua (Abhazya)

Mağusa Türk Gücü

İbrahim Kabore (Burkino Faso)

Lewis Abrahun Mike (Siera Leone)

Oğuz Kaan Yaradanakul (Türkiye)

Geovge Louka (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Mormenekşe

Fofana Kalemodou (Fildişi Sahili)

Drissa Dagnogo (Fildişi Sahili)

Soulegmane Demba (Mali)

Türk Ocağı

James Akpama Obongha (Nijerya)

Chukwuemeka Uzokwe (Nijerya)

Sadick Adams (Gana)

Yalova

David Anomel Annas (Gana)

Emmanuel Clottey (Gana)

İsrael İffeny Abia (Nijerya)

Yenicami

Moses Odo Tochukwu (Nijerya)

John Ebuka Okeye (Nijerya)

Kingsley Mbwobwo Banseka (Kamerun)