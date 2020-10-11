En çok katılım Lefkoşa'da: %17.02

Kıbrıs Türk halkı önümüzdeki 5 yıl için Cumhurbaşkanını seçiyor.

SAAT 12.00

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı. Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanan Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum sonuçlarının ülkeye ve topluma hayırlı uğurlu olmasını diledi

SAAT 11.40

Şefik, bölgelere göre katılım oranlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, saat 11.30 itibarıyla ilçelerdeki katılım oranlarını BRT’ye açıkladı.

Buna göre katılım oranı :

Lefkoşa’da%17.02,

Girne’de %9.6,

Mağusa’da %12.23,

Güzelyurt’ta %11.4,

İskele’de %14.35,

Lefke’de %12.1 olarak açıklandı.

Narin Şefik, ülke genelinde oy kullanma oranının saat 14.00’den sonra açıklanacağını ifade etti.

SAAT 11.00

Eski Cumhurbaşkanları ve parti başkanları da oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde parti genel başkanları ve eski cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

İlk sandık başına giden HP Genel Başkanı Yenal Senin oldu.Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurgulayarak, bu sürecin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Senin seçimin ‘Vatana millete hayırlı olmasını da temenni ederek, tüm adaylara başarılar diledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de oyunu 9 Eylül ilkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da kullandı. Oyunu Namık Kemal lisesi 28 numaralı sandıkta kullanan Ataoğlu, seçimin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Eski Cumhurbaşkanları da vatandaşlık görevlerini getirerek, sandığa gitti… Oyunu Girne’de kullanan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da halkı sandığa gitmeye davet ederek, geleceğine sahip çıkmaya çağrıdı.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa ilkokulunda kullandı. Eroğlu oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

SAAT 10.30

Ersin Tatar oyunu kullandı

“Burada güzel bir demokrasi var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 10.20

Mustafa Akıncı oyunu kullandı

"Seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ederim"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulan 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 10.00

Tufan Erhürman oyunu kullandı:

“İrademize sahip çıkalım”

Gönyeli ilkokulundaki 65 numaralı sandıkta oyunu kullanan CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, halkı sandığa çağırdı, “İrademize sahip çıkalım” dedi.

SAAT: 10.00

Erhan Arıklı oyunu kullandı

"Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu kullandı.

SAAT 09.50

Kudret Özersay oyunu kullandı

"Aydınlık bir gelecek için güzel bir başlangıç yapıyoruz"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 25 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SAAT 09.30

Serdar Denktaş oyunu kullandı:

"Herkes sandığa gitsin, irademize sahip çıksın"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş oyunu kullandı.

SAAT 08.00

Oy verme işlemi başladı

Kıbrıs’ın kuzeyi bugün önümüzdeki 5 yılda Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı ve 18.00’de kadar sürecek. Bu süre zarfında 198 bin 867 seçmen oy kullanabilecek.

Adaylar

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 parti adayı, 7 de bağımsız aday olmak üzere toplamda 11 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).

Anayasa Değişikliği için halkoylaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra Anayasa’da tek maddelik değişikliğe gidilmesi için de halkoylamasına gidilecek. Yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor. Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.