Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP), 16 haftası geride kalan Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 13 haftalık ilk yarı periyodunda maçları 178 bin 648 biletli seyircinin takip ettiğini açıkladı. Açıklamada bu rakamın geçtiğimiz yıla oranla geride kaldığı, geçtiğimiz ilk yarı maçlarını 183 bin 342 kişinin takip ettiği belirtildi. En fazla ilgi gören karşılaşma ise Lefkoşa derbisi olan Omonia – APOEL karşılaşması oldu.

En çok biletli taraftar son haftada

KOP tarafından yapılan açıklamada en fazla biletli seyircinin müsabakalara ilk yarının son haftasında ilgi gösterdiği belirtildi. 13’üncü haftada 7 karşılaşmaya 16 bin 398 biletli seyirci giderken, bu hafta oynanan Omonia – APOEL derbisinde 11 bin 963 biletin satıldığı, bu maçın aynı zamanda en fazla bilet satılan maç olduğu belirtildi. Derbi karşılaşmasını 9 bin 42 biletli seyirci ile Omonia – AEK Larnaka karşılaşması takip etti.

En fazla bileti APOEL sattı

Ligin ilk yarısında en fazla bilet satan takım ise APOEL oldu. Lefkoşa ekibi 39 bin 281 bilet ile bu alanda ilk sırada yer aldı. APOEL’i ezeli rakibi Omonia 37 bin 788 biletle takip etti. Üçüncü sırada ise 28 bin 576 biletle AEL Limasol yer aldı. En az bilet satan ekip ise bin 255 biletle Karmiotissa oldu. Haftalarda satılan ve kulüplerin sattığı bilet sayısı şöyle:

HAFTA

1. Hafta: 9,425

2. Hafta: 14,144

3. Hafta: 14,162

4. Hafta: 10,875

5. Hafta: 15,504

6. Hafta: 13,307

7. Hafta: 14,094

8. Hafta: 11,127

9. Hafta: 6,843

10. Hafta: 12,658

11. Hafta: 15,418

12. Hafta: 15,454

13. Hafta: 16,398

KULÜPLER

APOEL: 39, 281

Omonia: 37,788

AEL: 28,576

Anorthosis: 19,043

AEK: 13,718

Apollon: 13,150

Aris: 6,324

Nea Salamina: 5,575

AEZ: 4,793

Derinya: 3,378

Ahna: 2,350

Doxa: 1,780

Ermis: 1,537

Karmiotissa: 1,255