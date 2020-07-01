“En büyük isteğimiz sanayiye kafe de kazandırmak”

Dila ŞİMŞEK

Sanayi Market’in sahibi Emrah Gönen, beş sene önce Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde marketini açtı.

Sanayide dükkan açmanın, şehir içinde olmak kadar riskli olduğunu söyleyen Gönen, “Bir işletme açtığınızda, özellikle küçük bir esnafsanız her zaman riskleri vardır. Ancak ben sanayi bölgesindeyken, burada bir eksiklik olduğunu fark ettim” diyor.

“Salgın nedeniyle binlerce kişinin ülkesine dönmesi, özellikle yabancı çalışanın çoğunlukla bulunduğu sanayi bölgesini ve bizi çok etkiledi”

Gönen, sanayi bölgesinde çalışan kişilerin öğle yemeği ve market ihtiyaçları gibi sorunlarını gözlemlediğini ifade ederek, “Bu eksikliği kendimden fark ettim ve işletmemi burada açmaya karar verdim. Burada çalışan birçok insan, trafik nedeniyle dışarıya çıkamıyor. Şehir içindeki kişiler zaten buraya gelmiyor. Bu nedenle beş sene önce böyle bir girişimde bulundum” şeklinde konuşuyor. Daha önce bir mobilya işletmesinde müdürlük yaptığını ancak iki işi aynı anda yürütmenin çok zor olması nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını da ekliyor.

İleriye yönelik düşüncelerini de paylaşan Gönen, marketin yanına bir küçük bir kafe açarak yemek alanı da yaratmak istediğini dile getiriyor. Gönen sözlerine şöyle devam ediyor: “Büyümeyi, işletmesini geliştirmeyi tüm işletmeciler ister. Ancak salgınla da birlikte, zaten zorluk çeken küçük esnaf daha da zorlu günler gördü. Açıklanan destek paketlerinde ne yazık ki beklediğimiz desteği göremedik. Salgın nedeniyle binlerce kişinin ülkesine dönmesi, özellikle yabancı çalışanın çoğunlukla bulunduğu sanayi bölgesini ve bizi çok etkiledi. Bu nedenle devlet yılsonuna kadar destekte bulunmalıydı. Yine de geleceğe karşı umutlu olmaya çalışıyoruz”