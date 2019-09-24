“En büyük isteğim başarılı bir oyuncu olmak”

Dila ŞİMŞEK

Oyunculuk kariyerinde ilerlemeyi amaçlayan Pembe Coşkun Altunay, şimdiye kadarki tecrübelerini bizimle paylaşıyor, “En büyük idolüm Adile Naşit” diyor.

Ekim’de Genç TV’de yayınlanacak olan, ülkenin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ta rol alacak olan Coşkun, en büyük hayalinin başarılı bir oyuncu olabilmek diye belirtiyor.

Babasının bu isteğine tamamen karşı çıktığına da değinen Coşkun, “Ben seçtiğim yolda ilerlemek istedim ve çok mutluyum. Ebeveynler, bu gibi konularda çocuklarına daha çok destek olmalı” şeklinde konuşuyor.

“Altı sene boyunca Lefke Belediye Tiyatrosundaydım”

İlk yerli dizi Aşk-ı Kıbrıs’ta Maria karakterine hayat verdiğini söyleyen Coşkun, başrolün annesini oynayacağını kaydediyor. “Eşim de benimle birlikte dizide yer alıyor. İki senedir aktif olarak, Elite Cast Ajansında oyunculuk yapıyorum. Çocuk şenlikleri, tiyatrolar gibi birçok oyunda yer aldım” şeklinde konuşuyor. Coşkun, altı sene boyunca Lefke Belediye Tiyatrosunda bulunduğu gibi, üniversitedeyken de okulun tiyatrosunda yer almış.

“Babam hep öğretmen olmamı istiyordu”

Coşkun, çocukluğundan beri kendisine rol model edindiği Adile Naşit’le, hep oyuncu olmayı istediğini dile getiriyor. Bu sebeple Radyo ve Televizyon bölümünü okuyan Coşkun’a, babası katiyen karşı çıkmış, oyunculuk yapmasını istememiş. “Babam hep öğretmen olmamı istiyordu. Kendisini kaybettik, yaşasaydı da büyük ihtimalle yine karşı çıkacaktı. Ama bu benim en büyük hayalim, bu yüzden hep peşinden gittim. Babam, müziğe olan ilgime de karşıydı. Gitar, ork ve klarnet çalıyorum, kendisi bunları bana yasaklamıştı. Ama ben gitarı öğrendiğimde de, yılbaşında ‘hadi gitar çal da dinleyelim’ demişti… Yani başta desteklemese de, sonrasında kendisi de sevmişti” diye anlatıyor.

Adile Naşit’i örnek almasının sebebi olarak, kendisini ona benzetmesini gösteren Coşkun, “Ben de onun gibi anaç ve güler yüzlü biriyim. Onun gibisi bir daha gelmedi… Ama ben onun izinde gitmek istiyorum” diyor.

“Kalbinizin sesini dinleyin”

Oyunculukta kariyer olarak ilerlemek istediğini vurgulayan Coşkun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kalbinizin sesini dinleyin. Aileler her zaman haklı değildir, onlar kendi doğruları ile yön vermek isteyebilir ama gerçekten inandığınız bir şey varsa peşinden gidin”