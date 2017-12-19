En büyük gider et ve içkiye!

Yeni yıl sofralarında ana yemekleri oluşturan et çeşitlerinde, ortalama rakamlarla sadece birer kilo tavuk kanat, kuzu şiş, kuzu pirzola ve hindiye yaklaşık 300 TL ödeniyor.

Fehime ALASYA

Yeni yıl sofralarının maliyetini araştırdık, , dört kişilik bir ailenin ortalama alışveriş tutarını hesapladık, sadece temel giderler baz alındığında ortaya 500 TL’yi aşan rakamlar çıktı.

Temel giderlerin içinde en fazla ücret et çeşitlerinde görülürken, bu ücretin, ‘tercih’ ve ‘çeşitlere’ göre iki katına kadar çıkabildiği gözlemlendi.

Yeni yılı evde aile arasında geçirmeye hazırlanan vatandaş, market telaşına girdi.

Şarap, viski, kola, kuru yemiş, hazır kek, ikişer kilo et veya çeşidi, hindi, meyve, sebze, pide, kömür ve yoğurt gibi başlıca ürünler baz alındığında toplamda 532 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamlar, tercih ve çeşitlere göre ise iki katına kadar çıkabiliyor.

Alışveriş merkezlerindeki hareketlilik aralık ayının bitmesine sayılı günler kala giderek artarken, market kasalarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı bile…

Yeni yıl için süslenen reyonlar, çeşitli kampanyalarla donatıldı.

Marketlerde yer alan ve sofraların ‘olmazsa olmaz’ temel gıdalarındaki sabit fiyatlara karşın aynı kefeye konulabilecek alkol ve tatlılarda çeşitli kampanyalar göze çarpıyor.

En büyük gider et ve içecek çeşitlerinde

Dört kişilik bir ailenin yeni yıla akşamına özel et ve çeşitleri ile zenginleştirmeye çalıştığı sofrası, alışverişteki en büyük payı tutuyor.

Yeni yıl sofralarında ana yemekleri oluşturan et çeşitlerinde, ortalama rakamlarla sadece birer kilo tavuk kanat, kuzu şiş, kuzu pirzola ve hindiye 279,6 TL ödeniyor.

Çeşit ve fiyatlarda farklılık

Birçok üründe olduğu gibi bazı gıdalardaki çeşitlilik, farklı fiyatları da gözler önüne seriyor. Market buzluklarında yer alan peynir, hellim, yumurta, içki, kuru yemiş ve birçok meze çeşidi fiyatlarda ve çeşitlerde farklılık gösteren ürünlerin başında geliyor.

‘Lüks’ veya ‘Organik’ cep yakıyor

Lüks alışverişin yanında sofrasında organik veya doğal gıdalara yer vermek isteyen ailelerin daha yüksek miktarlarda ödemeler yapacağı gözlemlendi.

Ortalama piyasa fiyatı 11 TL 40 kuruş olan tavuğun kilosu, organik veya doğal etiketleri ile 27 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ortalama 4 TL civarında olan bir kutu meyve suyu ‘organik’ olduğu zaman bu rakam 11 TL’ye kadar çıkabiliyor…

4 Kişilik bir hindi 123,75 TL

Birçok ailede Yeni Yıl sofralarının vazgeçilmezi olan ‘hindi’ ise bu yıl kilosu 24,75 TL’den marketlerde satışa sunuldu.

5 kiloluk hindi, ortalama dört kişilik bir aile için ideal boy olarak düşünüldüğünde toplamda 123,75 TL’ye mal oluyor.

Öte yandan birçok market reyonunda hindi görmek mümkün olmazken, bazı marketler, özel sipariş üzerine hindi getirerek satışa sunuyor.

İçecekler ateş pahası

Özellikle alkollü içeceklerde görülen fiyat farklılıkları ve çeşitler, sofralardaki en lüks ve en vazgeçilmez giderler arasında yerini alıyor.

Geceyi farklı kılmak adına sofralara katılan alkollü içecekler arasında viski, şarap, rakı gibi çeşitler başı çekerken, fiyatlarda çok fazla farklılıklar gözlemleniyor.

Bir Litre viski markasına göre 60 TL’den başlayıp, yüzlerce Türk Lirası tutabiliyor.

4 kişilik bir aile, ortalama rakamlarla bir şişe viski, şarap, kola, meyve suyu ve sodaya yaklaşık 150 TL ödüyor.

Hazır veya ev yapımı fark etmiyor…

Kuru yemiş ve tatlı servisleri de renklendirilmek istenilen sofralarda en büyük pay ceviz, badem ve hazır pasta gibi ürünler oluyor. Gerek ev yapımı tatlılar gerekse hazır pastalar, sofra giderleri arasında önemli kalemlerden…

Mutfak alışverişinin temel taşlarından olan sebze ve meyve fiyatları da tüketicileri düşündürüyor.