Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30 sıralarında toplandı. UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun gündeme taşıması ile Yeni Erenköy Belediyesi’nin tartışıldığı Genel Kurul’da, Başbakan Tufan Erhürman, haftalardır bölgenin hassasiyetlerini de dikkate alarak bu işi en az zararla atlatmak için formül bulmaya çalıştıklarını belirtti. Bu zararın da ‘siyaseten’ değil, çalışanlar ve bölge adına olduğunu belirten Başbakan, siyaseten gerekli sorumluluğu alacaklarının altını çizdi.

Gündemde Neler Var?

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e (Cratos Premium Hotel) elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay denetim raporu (S.R.No.290/5/2017)’na ilişkin rapor bulunuyor.

Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Ergin Ersoy’un başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.59/5/2017), Tahir Gökçebel’in başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.8/1/2018) ve Adil Şeytanoğlu’nun başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.9/1/2018) denetçi raporuna ilişkin raporlar görüşülecek.

GÜNDEM YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ…

Başbakan: “Ekmek parası dediğiniz şey maaştan ibaret değildir”

Yenierenköy Belediyesi’ni Meclis kürsüsüne taşıyan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, bedeli çalışanların değil, kusuru olan siyasetçilerin ödemesi gerektiği görüşünü belirtti.

Çavuşoğlu’nun ardından söz alan Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun iki ayaklı bir karar verdiğini ve birinci ayakta uzun süredir verilemeyen beledi hizmetlerin verilmesine katkı konmasına ilişkin bir karar verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra uzun süredir maaş alamayan 7 aylık alacağı olan çalışanlara 3 aylık maaş verilmesine ilişkin de karar çıktığını açıklayan Başbakan, sürekli olarak sendika, çalışanlar ve muhtarlarla görüştüklerini belirtti.

Son toplantıda sendikanın da çalışmak için süre istediğini aktaran Başbakan, o nedenle şimdi bir beklemenin söz konusu olduğuna işaret etti.

Muhtarlar ve çalışanların da sendika ile birlikte formüller üzerinde çalıştığını aktaran Başbakan Erhürman, yasanın bu nedenle beklediğini yineledi.

Çalışanların hakları konusunda, neyin hakları olduğunu hatırlanması gerektiğini söyleyen Erhürman, 2006’dan-2016’ya çalışanların yatırımlarının yapılmadığını belirtti, bunun çalışanların hakları olduğuna işaret etti.

Kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının da hakları arasında olduğuna işaret eden Erhürman, bulunan çözümden sonra çalışanların işe devam etme haklarının da bulunduğunu kaydetti.

Devletin, bir belediye zor duruma düşünce tüm maaşlarını ödeme, yatırımlarını yapma ve tazminatları da sağlama imkanı bulunmadığının altını çizen Başbakan Erhürman, bu durumda, şişmiş personel yapısı nedeniyle başka belediyeler de olduğunu belirtti.

“Yeni Erenköy Belediyesi için bu yapılırsa, diğerleri için yapmamasının açıklaması yok” diyen Başbakan Erhürman, işçilerin haklarının korunacağını söylediğini ve söylemlerinin herkes tarafından farklı yorumlandığını belirtti.

112 kişinin işlerine devamı için ‘mucizevi bir formül’ bulunması durumunda bile bunun sürdürülebilir olmayacağını belirten Başbakan Erhürman, bu konuyu ‘suçlu- suçsuz, günahlı- günahsız’ üzerinden çalışmadığını, ortada bir veri olduğunu ifade etti.

“Ekmek parası dediğiniz şey maaştan ibaret değildir” diyen Başbakan Erhürman, bir çalışanın yatırımlarından daha fazla bir şeyin ekmek parası olamayacağının altını çizdi.

Başbakan Erhürman, “Kimseyle kavga edecek değiliz, bizim derdimiz bu işe bir çözüm bulmaktır. Çok şey çalışıldı ve bu belediyenin bu şekilde yüzdürülemeyeceği saptandı” dedi.