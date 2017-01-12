En az yerleşim yeri Güzelyurt’ta, en kalabalık ilçe İskele

Fehime ALASYA

Cumhuriyet Meclisi’nin 2016 yılının aralık ayı sonunda onayladığı yasa tasarısı ile altıncı ilçe olarak ilan edilen Lefke’ye ait 18 yerleşim yeri, Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası adı altında, 9 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Beş ilçe yanında yerini alarak altıncı ilçe olan Lefke’de Lefke Bucağı’na bağlı 18 yerleşim yeri arasında Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, Çamlıköy, Doğancı, Erenköy, Gaziveren, Günebakan, Kurutepe, Lefke, Madenliköy, Ömerli, Süleymaniye, Şirinköy, Taşköy, Taşpınar, Yeşilırmak ve Yeşilyurt oldu.

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası adı altında, 9 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilçe ve bucaklar arasında Lefke de altıncı ilçe olarak yerini aldı. Lefke’nin de ilçe olmasıyla birlikte yeni yerleşim yerleri 9 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de listelendi. Listede Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinin yanında altıncı ilçe olarak Lefke de yerini aldı.

Toplamda 187 yerleşim yeri ilçe ve bucaklara ayrıldı. Altı ilçe arasında en fazla bucak ise Mağusa ve İskele’de yer alıyor.

Ada genelinde toplamda altı ilçe içerisinde en az yerleşim yerine sahip olan Güzelyurt İlçesi’nde 12 yerleşim yeri bulunurken, 43 yerleşim yeri ile en kalabalık ilçenin İskele İlçesi’nin olduğu görülüyor.

İskele’nin ardından en kalabalık ilçeler arasında 42’şer yerleşim yeri ile Gazimağusa ve Girne ilçeleri yer alıyor. Başkent Lefkoşa toplamda 30 yerleşim yerini bünyesinde bulundururken, Lefke İlçesi ise 18 yerleşim yerine sahip oldu.

Lefkoşa’da 30 yerleşim yeri

Başkent Lefkoşa ilçesinde yer alan iki bucak bulunurken, toplamda 30 yerleşim yeri görülüyor. Lefkoşa Bucağı ve Değirmenlik Bucağı’nda bulunan 30 yerleşim yerinin 17’si Lefkoşa Bucağında, 13’ü ise Değirmenlik Bucağı’nda yer alıyor. Lefkoşa İlçesi’nde yer alan 30 Yerleşim Yeri arasında Akıncılar, Alayköy, Dilekkaya, Erdemli, Gaziler, Gönyeli, Gürpınar, Hamitköy, Haspolat, İkidere, Kanlıköy, Kırklar, Kırıkkale, Lefkoşa, Türkeli, Yılmazköy ve Yiğitler yer alıyor. Lefkoşa bünyesindeki Değirmenlik Bucağı’nda ise; Beyköy, Balıkesir, Cihangir, Çukurova, Değirmenlik, Demirhan, Düzova, Gaziköy, Gökhan, Kalavaç, Meriç, Minareliköy ve Yeniceköy yer alıyor.

Mağusa ilçesinde en az bucak Akdoğan’da

Gazimağusa İlçesi’nde bulunan üç bucakta ise toplamda 42 yerleşim yeri mevcutken, bunlardan 14’ü Gazimağusa Bucağı, 16’sı Geçitkale Bucağı ve 12’si de Akdoğan Bucağı’nda. Gazimağusa Bucağı’nda bulunan 14 yerleşim yeri arasında Akova, Alaniçi, Aslanköy, Dörtyol, Gazimağusa, Güvercinlik, Korkuteli, Kurudere, Mormenekşe, Mutluyaka, Pirhan, Şehitler, Yeni Boğaziçi ve Yıldırım yer alırken, Arıdamı, Çamlıca, Çınarlı, Ergenekon, Geçitkale, Gönendere, Görneç, Mallıdağ, Nergisli, Pınarlı, Serdarlı, Sütlüce, Tirmen, Tatlısu, Ulukışla ve Yamaçköy Geçitkale Bucağı’ndaki 16 yerleşim yeri arasında bulunuyor. Gazimağusa İlçesi’nde en az yerleşim yeri ise Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü, Düzce, İncirli, İnönü, Köprü, Paşaköy, Pile, Turunçlu, Türkmenköy ve Vadili ile Akdoğan Bucağı oldu.

Girne’de iki bucakta 42 yerleşim yeri

Girne İlçesi’nde yer alan Girne Bucağı ve Çamlıbel Bucağı’nda ise toplam 42 yerleşim yerinden 27’si Girne, 15’i de Çamlıbel Bucağı’nda. Girne Bucağı’nda; Ağırdağ, Alsancak, Arapköy, Aşağı Dikmen, Aşağı Taşkent, Bahçeli, Beşparmak, Beylerbeyi, Boğazköy, Çatalköy, Dağyolu, Esentepe, Girne, Göçeri, Güngör, Ilgaz, Karaağaç, Karaman, Kömürcü, Karşıyaka, Lapta, Malatya, Ozanköy, Pınarbaşı, Yeşiltepe, Yukarı Dikmen ve Yukarı Taşkent yer alıyor. Çamlıbel Bucağı’nda ise; Akçiçek, Akdeniz, Alemdağ, Çamlıbel, Geçitköy, Hisarköy, Karapaşa, Kayalar, Koruçam, Kozanköy, Kılıçarslan, Özhan, Sadrazamköy, Şirinevler ve Tepebaşı bulunuyor.

Ada genelinde toplamda altı ilçe içerisinde en az yerleşim yerine sahip olan Güzelyurt İlçesi’nde 12 yerleşim yeri bulunurken, 43 yerleşim yeri ile en kalabalık ilçenin İskele İlçesi’nin olduğu görülüyor.

En az yerleşim yeri Güzelyurt İlçesi’nde

Ada genelinde toplamda altı ilçe içerisinde en az yerleşim yerine sahip olan Güzelyurt İlçesi’nde yer alan 12 yerleşim yeri arasında ise Akçay, Aydınköy, Gayretköy, Güneşköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Mevlevi, Serhatköy, Şahinler, Yayla, Yuvacık ve Zümrütköy bulunuyor.

En kalabalık ilçe İskele

Ada genelinde toplamda 187 yerleşim yeri ilçe ve bucaklara ayrılırken, 43 yerleşim yeri ile en kalabalık İlçelerin başında İskele yerini aldı. İskele İlçesi’nde yer alan 43 yerleşim yeri İskele Bucağı, Mehmetçik Bucağı ve Yeni Erenköy Bucaklarına yayılmış durumda. İskele bucaklarına yayılan yerleşim yerleri şöyle: İskele Bucağı’nda; Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Boğaziçi, Ergazi, İskele, Kalecik, Kaplıca, Kurtuluş, Kuzucuk, Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Topcuköy, Turnalar ve Yarköy. Mehmetçik Bucağı; Bafra, Balalan, Büyükkonuk, Çayırova, Kilitkaya, Kumyalı, Mehmetçik, Pamuklu, Sazlıköy, Tuzluca, Yedikonuk ve Zeybekköy. Yeni Erenköy Bucağı’da yer alan yerleşim yerleri arasında ise Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Dipkarpaz, Esenköy, Gelincik, Kaleburnu, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yeni Erenköy, Yeşilköy, Yeşilköy ve Ziyamet bulunuyor.

Beş ilçe yanında yerini alarak altıncı ilçe olan Lefke’de Lefke Bucağı’na bağlı 18 yerleşim yeri arasında Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, Çamlıköy, Doğancı, Erenköy, Gaziveren, Günebakan, Kurutepe, Lefke, Madenliköy, Ömerli, Süleymaniye, Şirinköy, Taşköy, Taşpınar, Yeşilırmak ve Yeşilyurt oldu.

Lefke’ye 18 yerleşim yeri

Beş ilçe yanında yerini alarak altıncı ilçe olan Lefke ise Lefke Bucağı’na bağlı 18 yerleşim yerini bünyesinde barındırdı. Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, Çamlıköy, Doğancı, Erenköy, Gaziveren, Günebakan, Kurutepe, Lefke, Madenliköy, Ömerli, Süleymaniye, Şirinköy, Taşköy, Taşpınar, Yeşilırmak ve Yeşilyurt Lefke Bucağı’nda yer alan köyler oldu.