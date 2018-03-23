“En az bir yıl daha oynamak istiyorum”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı forması giyen tecrübeli golcü Kemal Uçaner YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, ligi ilk 3 içerisinde bitirmek istediklerini, bunun için de maçları tek tek düşünmeleri gerektiğini söyledi. Uçaner, en az bir yıl daha futbol oynamak istediğini, futbolu şampiyonluk yaşayarak bırakma amacında olduğunu ifade etti.

Kemal Uçaner, ligde puansal olarak lider Yenicami ile aralarında puan farkının açıldığını belirterek, Binatlı takımı olarak hedeften uzaklaşsalar da maçlarını tek tek düşünerek oynayacaklarını ifade etti. Tecrübeli oyuncu, Binatlı’nın iyi bir takım olduğunu hatırlatarak, her ne olursa olsun ligi ilk 3 takım içerisinde bitirmek istediklerini bir kez daha yineledi.

Uçaner: “En az 1 yıl daha oynamak istiyorum”

Kendi kariyeri hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, en az 1 yıl daha oynamak istediğini söyledi. Kemal Uçaner; “Şuan fiziksel olarak kendimi çok iyi durumda hissediyorum. En az 1 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Amacım, futbola veda etmeden önce şampiyonluk yaşamak. Futbolu bıraktıktan sonra ülke futboluna antrenör olarak hizmet etmeyi de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anlamlı bağış

Öte yandan Kemal Uçaner anlamlı bir bağışa katkı koydu. Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan Vizyon Futbol programında Nicosia Motors Haftanın Golü ödülü Uçaner’in Y.Boğaziçi’ne kaydettiği gole verildi. Uçaner almış olduğu 300 TL’lik ödüle Abdullah Yusuf ile bir miktar daha koyarak SOS Çocuk Köyü’ne bağışladı.