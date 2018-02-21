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“Emsâl”, Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek

“Emsâl”, Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek

Kıbrıs Görsel Sanatlar Derneği Tiyatro Kulübü, madde bağımlılığını konu alan “Emsâl” isimli oyunu sahneleyecek.

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Kıbrıs Görsel Sanatlar Derneği Tiyatro Kulübü, madde bağımlılığını konu alan “Emsâl” isimli oyunu sahneleyecek.

Leman Çakal’ın yazıp yönettiği “Emsâl”,  24 Şubat Cumartesi akşamı Arabahmet Kültür Evi’nde oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak oyun, halka açık ve ücretsiz olacak.

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