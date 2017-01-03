Emre resmen ‘Efsane’ oldu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mağusa Türk Gücü’nden sezon başında GAÜ Çetinkaya’ya kiralanan Emre Özsin, dün Kıbrıs Türk Federasyonu (KTFF) binasında kendisini bonservisli olarak sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Federasyon binasında dün gerçekleşen imza töreninde GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi de bulundu. Genç oyuncu, her futbolcunun GAÜ Çetinkaya gibi bir takımda forma giymek istediğini, ancak herkesin böyle bir büyük kulüpte forma giyme fırsatı bulamadığını söyledi.

Vehbi: “MTG’ye teşekkür ediyorum”

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, imza töreninin ardından basına açıklama yaptı. Oyuncunun gelecek vaat ettiğini aktaran Vehbi, sezon başında yaşadığı sakatlığın forma giymesini engellediğini söyledi. Emre’nin yaşının genç olmasının altını çizen Vehbi, uzun yıllar Çetinkaya formasını sırtında taşımasını umduğunu ifade etti. Sezon başında Mağusa Türk Gücü’yle bir opsiyon anlaşması yaptıklarına dikkat çeken Asım Vehbi, bu konuda üzerine düşen görevi yapan Mağusa Türk Gücü Başkanı Şükrü Şemmedi’ye de teşekkürlerini sundu.

Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı

Süper Lig’de 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü’nün formasını terleten genç oyuncu, yaşanan şampiyonlukta 6 gol atarak önemli katkıda bulunmuştu. Emre, bu sezonun ilk devresinde kiralık olarak forma giydiği Çetinkaya formasıyla da Gençler Birliği ve Gençlik Gücü’ne karşı gol kaydetti.