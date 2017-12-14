Emrah Öztürk: Bölünmezden önceki Kıbrıs’ı görmek isterdim

(Akademisyen – Yazar)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Aşçılık yapardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Akademik işler

Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuklar ve kediler

En büyük pişmanlığım… Yok

En büyük sevincim… Sevdiklerim hayatta

Hayatımın dönüm noktası… Yüzüklerin Efendisi ile tanışmam

Beni en çok etkileyen yazar… Edgar Allan Poe

Başucumdaki kitap… Mahpus (Marcel Proust)

En keyif aldığım müzik… Tom Waits’in müzik atlası

En son izlediğim film… L’immortelle (1963)

Kendim için son aldığım şey… Hatırlamıyorum (uzun zaman oldu).

Dolabımdaki en gereksiz şey… Baklavalı, gri bir kazak.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dişlerim.

Kendimde beğendiğim özellik… Hayal gücü.

Olmasa da olur… Para.

Olmazsa olmaz… Sevgi.

En iyi yaptığım yemek… Makarna çeşitleri.

Hayalimdeki dünya… Anaerkil ve hür bir dünya.

Aşk benim için… Cemaliye.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ahmet Hamdi Tanpınar

Görmek istediğim yer… Bölünmezden önceki Kıbrıs.

Mutlaka yapmak istediğim… Kitap ve film projelerimi hayata geçirmek.

Son olarak söylemek istediklerim… “Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi”