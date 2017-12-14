Emrah Öztürk: Bölünmezden önceki Kıbrıs’ı görmek isterdim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Akademisyen – Yazar)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Aşçılık yapardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Akademik işler
Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuklar ve kediler
En büyük pişmanlığım… Yok
En büyük sevincim… Sevdiklerim hayatta
Hayatımın dönüm noktası… Yüzüklerin Efendisi ile tanışmam
Beni en çok etkileyen yazar… Edgar Allan Poe
Başucumdaki kitap… Mahpus (Marcel Proust)
En keyif aldığım müzik… Tom Waits’in müzik atlası
En son izlediğim film… L’immortelle (1963)
Kendim için son aldığım şey… Hatırlamıyorum (uzun zaman oldu).
Dolabımdaki en gereksiz şey… Baklavalı, gri bir kazak.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dişlerim.
Kendimde beğendiğim özellik… Hayal gücü.
Olmasa da olur… Para.
Olmazsa olmaz… Sevgi.
En iyi yaptığım yemek… Makarna çeşitleri.
Hayalimdeki dünya… Anaerkil ve hür bir dünya.
Aşk benim için… Cemaliye.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ahmet Hamdi Tanpınar
Görmek istediğim yer… Bölünmezden önceki Kıbrıs.
Mutlaka yapmak istediğim… Kitap ve film projelerimi hayata geçirmek.
Son olarak söylemek istediklerim… “Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi”