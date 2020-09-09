EMO, yetkililerden açıklama istedi: “Proje hangi ülkenin standartlarına uyularak çizildi?”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, inşaatı devam eden pandemi hastanesinin projesinin hangi ülke ve arazi nizamlarına uyularak çizildiğini sorarak yetkililerden açıklama istedi. Cellatoğlu yaptığı açıklamada, başka ülke standartlarına uyularak tasarlanmış bir projenin ülkemizde uygulanmasının ileride ciddi sorunlara, hatta hiç istenmeyen mal ve can kayıplarına sebep olabileceğini de savundu.

EMO’dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

“Basından takip ettiğimiz kadarıyla, yapımına başlanmış olan pandemi hastanesi ile ilgili, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile buraya bağlı odaların vermiş olduğu bilgiler ışığında, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası olarak çekincelerimizi tüm ilgili yetkililer, kurumlar, örgütler ve halkımız ile paylaşmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Yapılan açıklamalarda pandemi hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılacağı ve sürecin ise çok kısa olacağından bahsedilmektedir. Bilindiği üzere KTMMOB yasasına göre, ilgili odadan vize almış mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri olmadan hiçbir inşaata başlanamaz. 45 gün içinde bitirilmesi planlanan hastanenin, bilimsel çalışmalarla sel ve taşkın riski taşıyan bir bölgede, hangi ülke ve arazi nizamlarına uyularak çizilmiş hangi projeye göre yapılacağı konusunda yetkilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bilindiği üzere KKTC’de elektrik tesisatları BS standartlarına göre projelendirilmekte ve uygulaması da projesine göre yapılmaktadır. Türkiye’de hazırlanan veya hazırlanacak olan elektrik projesinin hangi standartlara göre olacağı, KIB-TEK yerel kurallarına uygunluğu, proje sorumluluğunun kimde olacağı, işin kontrolünü hangi elektrik mühendisinin yapacağı, elektrik tesisatlarının ülkemiz yasa ve tüzüklerinde adı geçen yetkin ve kayıtlı teknisyenler tarafından mı yapılacağı konularında çok ciddi endişelerimiz olduğunu ve yetkililerden cevap beklediğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz. Yasa tanımadan, hukuka aykırı bir şekilde, başka ülke standartlarına uyularak tasarlanmış bir projenin ülkemizde uygulanması, ileride ciddi sorunlara, hatta hiç istenmeyen mal ve can kayıplarına sebep olabileceği konularında EMO olarak uyarıda bulunmayı bir borç biliriz.”