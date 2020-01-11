Emmy Ödülleri'nin yarı finali Kıbrıs'ta olacak
Uluslararası Emmy Ödülleri (International Emmy Awards) için gerçekleştirilecek iki yarı final töreninin bu yıl Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.
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Uluslararası Emmy Ödülleri (International Emmy Awards) için gerçekleştirilecek iki yarı final töreninin bu yıl Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ın güneyinde bu yıl gerçekleştirilecek iki Uluslararası Emmy Ödülleri yarı final törenine ev sahipliği yapacağını yazdılar.
Haberde, ödül törenlerinin kesin tarihlerine yer verilmezken, 48’inci Uluslararası Emmy Ödülleri töreninin ise 23 Kasım 2020’de New York’ta yapılacağı vurgulandı.
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