Emmanuel Sarki Binatlı antrenmanında

Binatlı, 2 Ekim Pazartesi günü sona erecek olan yabancı oyuncu transferi konusunda da girişimler yapmaya devam ediyor. Sarı yeşilli ekip, bir dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL forması da giyen Nijeryalı oyuncu Emmanuel Sarki’yi deniyor. 29 yaşındaki oyuncu hakkında da konuşan Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, “Oyuncuyu geçtiğimiz gün itibariyle idmanlarımıza çıkarmaya başladık. Deneyip göreceğiz, ona göre kararımızı vereceğiz” şeklinde konuştu. 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sağ kanat ve forvette görev yapabiliyor.