Emma Wren isimli bebek 24 yaşında...

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 Kasım 2017'de doğan Emma Wren isimli kız bebeğin, 24 yıl önce dondurulmuş bir embriyodan dünyaya geldiği açıklandı. Bunun doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo olduğu belirtildi.

Benjamin-Tina Gibson çiftinin dünyaya getirdikleri Emma Wren isimli kız bebek, aslında Ekim 1992'de döllenen ve dondurulan bir embriyodan çıktı. 26 yaşındaki Tina, doğurduğu Emma'nın embriyosu dondurulduğu zaman henüz 1.5 yaşındaydı.

Kriyoprezervasyon yöntemiyle dondurulan embriyo, 24 yıl bekletildikten sonra Mart 2017'de Tina'nın rahmine nakledildi.