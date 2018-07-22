Emma Hewit coşkusu

Girne gecelerinde nabızları yükselten Cage Club eğlence severlerin müdavimi olmaya devam ediyor. Özellikle mekanın cumartesi geceleri adanın dört bir yanından akın eden eğlence severlerle dolup taşıyor. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde birçok festivalde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Emma Hewit, geçtiğimiz akşam Cage Wonderland sahnesinde fırtınalar estirdi.