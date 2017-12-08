Emlakta ‘yabancı’ hareketliliği

Döviz karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan emlak piyasası ise hız kesmiyor. İç piyasa az da olsa dövizden nasibini alırken, yabancı piyasadaki mülk alımı yükseliyor… Emlakçılar, iç piyasaya rağmen 2017 yılının emlak sektörü açısından hareketli geçtiğine dikkat çekiyor…

Didem MENTEŞ

Döviz karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan emlak piyasası ise hız kesmiyor. Dövizdeki dalgalanma iç piyasada kendini gösterirken, yabancıların mülk alımında ise bir tırmanma yaşanıyor. Yerli alıcıların mülkün değeri ve ebadı açısından azalmaya gittiğine dikkat çeken emlakçılar, yine de 2017 yılının emlak sektörü açısından hareketli geçtiğine dikkat çekti. YENİDÜZEN, emlak sektörü temsilcileriyle görüştü, piyasanın nabzını tuttu.

Sungur: “Hükümet vergileri indirmeli”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dövizin yükselişinin iç piyasayı etkilediğini ancak yabancılara mülk satışlarının devam ettiğini belirterek, bugünlerde 2+1 ve 1+1 evlerin revaçta olduğunu vurguladı. Hükümetin mülk almak isteyen yurttaşlara yardımcı olması gerektiğine işaret eden Sungur, tapu harçları, stopaj vergisi ve KDV’yi kriz geçene kadar düşürmesi halinde müşterilerin sıkıntıyı hissetmeyeceğini dile getirdi. Sungur, emlakçılık mesleğinde ise ciddi bir kaos ve kirlilik yaşandığını vurgulayarak, Emlakçılar Birliği Yasası’nın biran evvel Meclis’ten geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Yabancı piyasaya emlak satışları artışta”

Dövize endeksli olan emlak satışlarının yavaşlamadığını sadece insanların hayalini kurduğu evlerin değerinin ve ebatlarının küçüldüğüne işaret eden Avertiss Exclusive Real State Emlak Danışmanı Dengiz Kürşat ise özellikle Türkiye menşeli yabancı uyruklu şahısların emlak alımında ciddi bir artış olduğunu vurguladı. Emlak-Extra Direktörü Ziya Toygan ise geçen yıla göre genel işlerde düşüş olmadığını, piyasanın hareketli olduğunu dile getirerek, özellikle Türkiye’den gelen yatırımcı sayısında yükselme yaşandığını vurguladı.

Boray Emlak Yatırım ve Emlak Danışmanı Leyla Hurşit de dövizin genel olarak emlak sektörünü etkilediğini ancak satışların devam ettiğini söyledi.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur: “İç piyasa dövizden etkilense de yabancı piyasaya satışlar devam ediyor”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“İç piyasa dövizden etkilense de yabancı sermayeye satışlar devam ediyor”

Dövizin yükselişinin iç piyasayı etkilediğini ancak yabancılara mülk satışlarının devam ettiğini söyleyen Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, bugünlerde 2+1 ve 1+1 evlerin revaçta olduğunu, Hükümetin tapu harçları, stopaj vergisi ve KDV’yi bu kriz geçene kadar düşürmesi halinde müşterilerin sıkıntıyı hissetmeyeceğini dile getirdi.

Emlakçılık mesleğinde ise ciddi bir kaos ve kirlilik yaşandığını vurgulayan Sungur, Emlakçılar Birliği Yasası’nın biran evvel Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyledi. Sungur, şunları aktardı:

“Emlak satışlarında bir tırmanma var. Ancak Emlakçılar Birliği Yasası’nı geçirmediğimiz takdirde bu ileri günlerde büyük bir sıkıntı yaratacak. Çünkü piyasadaki bazı emlakçıların beyanatlarını dinlerseniz, kimisi ‘Kıbrıs’ta tek şubesi olan emlakçıyım’ diyor ama yalan, bir şey de yapamıyoruz. Kimisi ‘28 yıllık emlakçıyım’ diyor ama bir bakıyorsunuz ki daha 10- 12 yıl önce devletten emekli olmuş emlakçılık yapanlar var. Bugünlerde meslekte ciddi bir kaos ve kirlilik var. İşte bu kaçak emlakçılığı oturtabilirsek o zaman her şeyin cevabını verebileceğiz. 2005- 2006 yıllarında yaşadığımız emlak piyasanın yaşadığı sıkıntıları yaşamamak için biran evvel yasanın geçmesi ve mesleğe disiplin gelmesini diliyorum.

Bugünlerde bu şartlarda elimiz kolumuz bağlı yasayı bekliyoruz. Dövizin yükselişi iç piyasayı etkiliyor ancak yabancı piyasada pek fazla etkili değil. Çünkü bizim paramıza göre döviz değişti diğer yabancı paralara göre değişmediği için satışları etkilemedi. İç piyasada bir etkileme oldu ama bunun da çaresi var. Eğer devlet tapu harçlarını, stopaj vergisini ve KDV’yi bu kriz geçene kadar düşürürse vatandaşımız bu sıkıntıyı hissetmeyecek. Yani bunları yapmak için görev devlettedir. Genelde iç piyasada satılan 2+1 ve 1+1 dairelerdir, 3+1 daireler bugünlerde revaçta değil. Bankalarda ödeme kolaylığı yapılıyor. 10 yıla kadar vadeler var

Avertiss Exclusive Real State Emlak Danışmanı Dengiz Kürşat: “Satışlar yavaşlamadı, insanların hayalini kurduğu evlerin ebadı ve değeri değişti”

Avertiss Exclusive Real State Emlak Danışmanı Dengiz Kürşat:

“Satışlar yavaşlamadı, insanların hayalini kurduğu evlerin ebadı ve değeri değişti”

Dövize endeksli olan emlak satışlarının yavaşlamadığını sadece insanların hayalini kurduğu evlerin değerinin ve ebatlarının küçüldüğüne işaret eden Avertiss Exclusive Real State Emlak Danışmanı Dengiz Kürşat, mülk satışlarında adet olarak en fazla işlem yapılan yılın 2017 olduğuna dikkat çekti.

Özellikle Türkiye menşeli yabancı uyruklu şahısların emlak alımında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Kürşat, şöyle konuştu: “Aslında dövizde bir yükselme yok da Türk Lirası’nda ciddi bir düşüş var. Bu düşüşün en azından 1 yıl daha süreceği öngörülüyor. Sebebi bilindiği gibi bir nevi Türkiye’nin dış politikalarıyla alakalıdır. Kim ne isterse desin bizim yerel olarak açıkçası yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Burada tabi insanlar alım güçlerine göre ödeyebilecekleri taksit miktarı sterlin bazından düştüğünden dolayı, emlak satışları yavaşlamasa bile insanların hayal olarak kurduğu evlerde değer olarak bir azalma, ebat olarak da bir küçülme var. Yani bir villa almak isteyen, bitişikli olan bir ev almak zorunda kalıyor. İkiz ev almak isteyen 3+1 daireye geçiyor, 3+1 daire almak isteyen 2+1 daireye geçiyor. Bunun haricinde adet olarak en fazla işleminin yapıldığı yıldır 2017. Yabancı alımlarda özellikle Türkiye menşeli alımlarda çok ciddi bir artış var. Tabi bunun haricinde çok önemli olan, artık gelirimiz neyse, hangi cins paraysa ona göre borçlanmak çok daha avantajlıdır. İlk 2 yıl faiz olarak bu ödeme gider ama 3’üncü yıldan itibaren hakikaten anaparada ciddi bir düşüş yaşarsınız. Dediğim gibi küçüleceğiz küçüldük ama emlak bir ihtiyaçtır, günün sonunda herkes başını bir çatı altına sokmak durumundadır. Ama herkes küçülmek zorunda, ödeyebileceği bellidir. Ödeme konusunda müşterilere ilk satış anında kur sabitleme olur ama baktığınızda bu da bir illüzyondur. Özellikle daha önce sterlin kredisini almış insanların süre uzatıp da taksitini düşürme olayı da baktığınızda illüzyondur. Çünkü süreyi uzattığında yine borca faiz yükü biniyor demektir. Belki taksit miktarı düşer ama süre uzadığından cepten çıkan toplam para daha fazla olur. Burada şu da öngörülmeli; bizim toplumumuzda çok zor kabul edilir ama ödenemeyen bir borç olması halinde, artık bu borcu ödeyemediğini kanıksayıp da daha fazla faiz yüküne girmeden elden çıkarıp, daha küçük bir mülke geçmek çok normaldir. Bunun yapılması gerekir ama bizde insanlar ne diyecek mantığıyla hareket edip, kendini dış dünyaya çok güzel gösterip, borcu ödeyemediği için içte kan ağlar pozisyonuna geçer. Ama bu tüm dünyada bir gerçekliktir. 2007- 2008’de de global kriz çıktığında insanlar evlerini satıp daha küçük bir mülke geçtiler. Bunda anormal bir durum yok ama bizim kültürümüz gereği bunu yadırgıyoruz ama belki de yapılması gereken en doğru şey bunlardır”

Emlak-Extra Direktörü Ziya Toygan: “Dövizin yükselişi piyasayı etkiledi ama genel işlerde düşüş yok, piyasa hareketli”

Emlak-Extra Direktörü Ziya Toygan:

“Dövizin yükselişi piyasayı etkiledi ama genel işlerde düşüş yok, piyasa hareketli”

Dövizdeki yükselişin emlak piyasasını etkilediğini söyleyen Emlak-Extra Direktörü Ziya Toygan, geçen yıla göre genel işlerde düşüş olmadığını, piyasanın hareketli olduğunu dile getirdi. Özellikle Türkiye’den gelen yatırımcı sayısında yükselme yaşandığını vurgu yapan Toygan, şunları söyledi:

“Dövizin yükselişi piyasayı tabi ki etkiledi. Özellikle TL borçlanacak olan müşterilerin bankadan alacağı miktarın yükselmesi etkili oldu.

Ayrıca şu an Girne piyasasında da aynı anda fiyatların da yükselme trendinde olması alıcıların biraz gözünü korkutmakta. Fakat burada düşünülmesi gereken nokta; ev alacak olan yatırımcı veya ailelerin beklemeye geçmesi onlar için daha büyük zarar olacağıdır. Çünkü dövizin yükselişi mutlaka yavaşlasa da emlak fiyatları da her zaman yükselecektir.

Yani aslında ev alacak olanlar almadıkça ya da bekledikçe zarar edeceklerini görebiliyoruz. Geçen yıla göre ise genel işlerde açıkçası düşüş yok, piyasa hareketli...

Özellikle Türkiye’den gelen yatırımcı sayısı devamlı yükseldi. Sadece son dönemde sterlinin 5’in yani psikolojik sınırın üstüne çıkması biraz etkiledi”

Boray Emlak Danışmanı Leyla Hurşit: “Genel duruma bakıldığı zaman döviz piyasayı etkiledi ama satışlar devam ediyor, özellikle yabancı alıcılar artışta”

Boray Emlak Yatırım ve Emlak Danışmanı Leyla Hurşit:

“Döviz sektörü etkiledi ama satışlar devam ediyor”

Boray Emlak Yatırım ve Emlak Danışmanı Leyla Hurşit, dövizin genel olarak emlak sektörünü etkilediğini ancak satışların devam ettiğini söyledi. Özellikle yerli ve yabancı üst düzey alıcıların durumu fırsata çevirerek mülk satın almasının giderek arttığını söyleyen Hurşit, şunları aktardı:

“Emlak piyasasında döviz etkili oldu. Ev almak isteyenler ellerinde peşinatı olsa bile askıya almak durumunda kalıyor. Çünkü çocukları özel okula gidenler, özel işte çalışanlar aldıkları parayı okula ve kiralarına vermek durumunda kalıyorlar. Kredi almayı da risk olarak görüyorlar. Ancak üst seviyede kazancı olan yerli ve yabancı iş insanları bunu fırsata çeviriyorlar. Üçüncü ülkelerde yaşayanlar yabancı para kullandıklarından dolayı ve ekonomik durumdan dolayı bunu fırsata çeviriyorlar. Emlak sektöründe işimiz durmadı. Sadece daha 2+1 veya 3+1 daire alacak olan daha alt düzeydeki kişilerin alımları şuanda durdu. Yurt dışından gelen yabancı sermaye ön plandadır. Bir de şuanda satıcılar o kadar çok sıkıştı ki bankaların el koyduğu ve açık artırmada satışa sunulan mülklerin sayısında artış var. Aynı zamanda çocukları yurt dışında okuyan veya sağlık problemi yaşayan emlak sahipleri de mülklerini elden çıkarmak için % 75’ini almaya razıdırlar. Örneğin piyasa değeri 1 milyon TL olan bir mülkü 700- 750 bin TL’ye vermeye razıdırlar. Genel duruma bakıldığı zaman döviz piyasası etkiledi ama satışlar devam ediyor.