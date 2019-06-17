Emirname değişikliği için ara emri alındı

Şehir Plancıları Odası, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi ile ilgili yapılan değişikliğe ara emri aldı. Yüksek İdare Mahkemesi’nde bugün görüşülen davada alınan ara emri ile vize almak için 3 aydan 6 aya çıkarılan süreler yargıya taşındı.

Alınan ara emrine göre; vizeye başvurmuş dosyalardan 3 ayı doldurup vize alamamış dosyaların hak kazanmaları iptal oldu.

3 ayı doldurup vize almış, planlama onayı almış ve inşaat ruhsatı almış dosyalar iptal edilecek.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Merter Refikoglu, ara emri ile ilgili şunlar ifade etti;

Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşüldü ve ara emri alındı.

Böylece hak kazanması için 3 ayda vizeden çıkması gereken dosyalar için yapılan değişiklik geçersizdir. 3 aydan sonra vizeden çıkan tüm dosyalar geçersizdir. Verilen vizeler, planlama onayları ve inşaat ruhsatları iptal edilmelidir.

İçişleri Bakanlığı Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yapmış olduğu değişikliği basit bir düzeltme olarak gösterip Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar vereceğini düşündüğümüzden dolayı geçtiğimiz hafta Yüksek İdare Mahkemesine dava dosyalanmış ve yapılan bu yasadışı işlemin hemen durdurulması için ara emri başvurusu yapılmıştı. Bugün Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülen davada ara emri alındı.

Bilindiği gibi imar planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarılmıştı. Çıkarılan emirnamede geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle tüm naylon dosyaların önü açılmıştır. Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır.