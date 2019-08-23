Eminoğlu: “Tehdit ediliyoruz, koruma talep ettim”

Girne’de görüşülen sahte vekâletle devir davasında tutuklu bulunan M.E.’nin bugün polise yaptığı ciddi iddia ve itirafların ardından bugün eşi Özlem Özbek Eminoğlu’da basın açıklaması yaptı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün gerçekleşen ek tutukluluk süresinin ardından, zanlı M.E.’nin eşi Özlem Özbek Eminoğlu, çok ciddi iddialarda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Eminoğlu, eşinin ailesi için sustuğunu ancak önceki gün konuşmaya karar verdiğini ve beş buçuk saat süren 17 sayfalık bir ifade verdiğini söyledi.

Eminoğlu, 25 yıldır piyasada olduklarını ve olayın hemen ardından şirket hesaplarına tedbir amaçlı polisin el koyduğunu ifade ederek, “Üstü kapalı tehdit alıyorum. Polisten koruma talep ettim” dedi.

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