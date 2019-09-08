Emekliliğini, sokak hayvanlarına yardımla geçiriyor

İngiltereli Gwen Cassell, Girne Hayvanları Kurtarma’da 16 senedir çalışıyor. Emekliliğinden sonra Kıbrıs’a taşınmaya karar verdiğini söyleyen Cassell, bu zamanını hayvanlara yardım etmeye ayırışını anlatıyor. “Hayvanların konuşma, kendi sorunlarını çözme, yemek bulma gibi bir şansı yok… Bu yüzden onlara yardım etmeyi kendime amaç edindim”

Dila ŞİMŞEK

İngiltereli Gwen Cassell, Girne Hayvanları Kurtarma’da 16 senedir çalışıyor. Emekliliğinden sonra Kıbrıs’a taşınmaya karar verdiğini söyleyen Cassell, bu zamanını hayvanlara yardım etmeye ayırışını anlatıyor.

18 sene önce Kıbrıs’a gelen Cassell, “KAR (Kyrenia Animal Rescue) için kurulan ikinci el giyim mağazasının sorumlusuyum. Buradaki aldığımız kazançla, sokak hayvanlarına yardım ediyoruz” diyor.

“Sokak hayvanlarına yuva bulmaya çalışıyoruz”

KAR Barınağındaki hayanların yiyecek, bakım ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için, 20 sene kadar önce ikinci el giyim mağazasının kurulduğunu belirten Cassell, burada çalışmaktan çok mutlu olduğunu, emekliyken ‘evde oturmak’ yerine hayvanlara yardım etmeyi yeğlediğini söylüyor.

“Sokak hayvanlarına yuva bulmaya çalışıyoruz. Onların tüm bakımı ile ilgileniyoruz. KAR adı altında ikinci el eşya satışı yaptığımız bir dükkan daha var, toplamda üç dükkanız…” diye konuşuyor.

Özellikle bölgede yaşayan kişilerin ikinci el dükkanına karşı çok büyük bir ilgisi olduğunu belirten Cassell, günlerinin oldukça yoğun geçtiğini ifade ediyor.

“İnsanlar uygun fiyatlı kıyafet alırken, hayvanlara yardım etmemiz için katkıda bulunmuş oluyor”

İkinci el dükkanlarının herkes için yararlı olduğunu dile getiren Cassell, “Hem insanlar, hala giyilebilecek durumda olan kıyafet ve eşyaları çok uygun fiyata alabiliyor, hem de hayvanlara katkıda bulunmuş oluyor” şeklinde konuşuyor.

Emekliliğinden sonra, kendisine yapacak bir uğraş aradığını anlatan Cassell, “Hiçbir şey yapmadan oturamazdım. Hayvanlara karşı hep ilgili olmuştum. Hayvanların konuşma, kendi sorunlarını çözme, yemek bulma gibi bir şansı yok… Bu yüzden onlara yardım etmeyi kendime amaç edindim” diyor.

“Özellikle bu hava sıcaklığında, insanların sokak hayvanları için en azından bir kap su ve biraz yemek koyması çok önemli”

Cassell, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kıbrıs’a ilk gelişimden bu yanı, hayvanlara yardım için birçok dernek ve barınak kuruldu. Farkındalığın ve bu bilincin artışını mutlulukla takip ediyorum. Özellikle bu hava sıcaklığında, insanların sokak hayvanları için en azından bir kap su ve biraz yemek koyması çok önemli. Lütfen hayvanlara karşı daha nazik olalım, onlara karşı empati geliştirelim… Hayvanlara yardım etmeyen kişiler ise, en azından yardım edeni engellemesin.”