Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin başvurusunu değerlendiren Ombudsman Emine Dizdarlı, başvuruyu inceledi, 2010 yılında emekli maaşlarından yapılan kesintinin DERHAL ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ açıkladı.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Ombudsman Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkemenin Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, emeklilerin emekli maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin geri ödenmediğini, KKTC Hükümeti ve Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığının Yargı Kararlarına uymaları gerekirken uymadıkları iddiasıyla Ombudsman Emine Dizdarlı’ya başvurdu.

‘Mahkeme Anayasa’ya AYKIRI, İPTAL EDİLMELİ’ demişti…

Emeklilerden vergi alınmasını düzenleyen yasanın 2010 yılında Yürürlüğe girmesinin ardından, vergiden muaf olan emeklilik maaşları vergiye tabi tutulmuştu.

Dizdarlı, bunun üzerine Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Cumhuriyetçi Türk Partisi söz konusu Değişiklik Yasalarının Anayasa’ya aykırı olduklarını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu da anımsattı.

Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi’nin ise ilgili davalarda, yasada yapılan değişiklikleri ANAYASA’YA AYKIRI bularak İPTALLERİ’ne hükmettiğini işaret eden Dizdarlı, Yasama ve Yürütme organları ile Devlet Yönetimi makamları, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

“6 yıl geçmesine rağmen bu kesintiler halen iade edilmedi”

Dizdarlı’nın ifadeleri devamla şöyle:

“Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi; 4, 5, 6 ve 7/2010 sayılı davalarda Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme kararını 13 Ocak 2011 tarihinde okumuştur. Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen emeklilerin emekli maaşlarından yapılan bu kesintiler halen iade edilmemiştir ve/veya emeklilere geri ödenmemiştir”.

“Serdar Denktaş’ın çabası yeterli değil”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş 29 Aralık 2016 tarihli yazısında emeklilerin emekli maaşlarından yapılan kesintilerin emeklilere ödenebilmesi ve/veya mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla 2017 Mali yılı Bütçesine on iki milyon Türk liralık (12,000,000.TL) bir kalem açıldığını ancak söz konusu kalemin Komite aşamasında eklenmiş olmasına istinaden taksitler halinde iki yılda ödenebileceğini belirtmiştir.

Sayın Serdar Denktaş’ın bu yönde gösterdiği çaba her ne kadar da bu sorunu çözmeye yönelik bir adım teşkil etse de, yeterli değildir. Keza İdarenin en esaslı görevi yasaları ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu Karar ve/veya Kararları ivedilikle uygulamaktır. Anayasa Mahkemesi bahse konu kararı 2011 yılında vermesine rağmen Sayın Denktaş’ın Mali Bütçede açmış olduğu kalem 2017 yılında açılmıştır. İdarenin 6 (altı) yıl boyunca Mahkeme Kararını uygulamaya yönelik hiçbir adım atmaması kabul edilmez olduğu gibi hukuk devleti ilkelerine de aykırıdır.

“Derhal ödenmelidir!”

“Yüksek Mahkeme’nin söz konusu kararından sonra İdarenin ivedilikle gerekli düzenlemeleri yapıp, emeklilerin emekli maaşlarından yapılan kesintileri derhal geri ödemesi gerekirdi. İdarenin Yargı kararlarını yerine getirmekte gecikmesi veya yerine getirmemesi görevini layıki ile yerine getiremediği anlamına gelmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 2011 yılında verdiği kararın aradan 6 yıl geçmesine rağmen uygulanmamasının kabul edilebilir bir husus olmadığı gibi KKTC Anayasası’nın 136’ıncı maddesinin hükümlerine de aykırı olduğu aşikardır.

Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen ilkelere uyma zorunluluğumuz olduğundan, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen 39/2010 sayılı Gelir Vergisi (Değişiklik No:2) Yasasının 2,3(1), 5, 6 ve 7’ inci maddeleri ile 40/2010 sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasasının 2’inci ve 3’üncü maddelerinin Anayasa’nın 1’inci maddesine aykırı olmaları nedeniyle emeklilerin emekli maaşlarından yapılan kesintilerin derhal ödenmesi gerekmektedir”.